Çiftçiye ıspanak eğitimi veriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin. Dört tane erkek evladım var, evimde ıspanağı çok rahatlıkla tüketiyorum." dedi.

Çiftçiye ıspanak eğitimi veriliyor
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası'nın açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin balon balığı ihraç etmesine yönelik çalışma hakkında bilgi veren Pakdemirli, şuraya yönelik çalışma gruplarında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile sektör paydaşlarının bu konuyu ele aldığını söyledi. Pakdemirli, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak. Konu henüz ham olmakla beraber 5 bin tonun üzerinde bir talep var bu konuda. Sektör paydaşları işin gereğini yapacaktır toplama ve avlama konusunda." diye konuştu.

Pakdemirli, orman yangınlarını söndürmede kullanılan yangın söndürme tanklarının varlığından haberdar olduklarını belirterek, "Bundan bir, iki tane almak istiyoruz. Yangının tam ortasına girebilen, tam ortasından müdahale eden ve insan sağlığını riske etmeyen bir araç. Orman teşkilatımız her zaman yeni teknolojileri deniyor. Ben bunun yangınlarla mücadelede, yangın mevsiminde faydalı olacağını düşünüyorum. Birkaç tane aracın denenmesi söz konusu. Arkadaşlar görüşüyorlar şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

İHA'ları kullandık"

Pakdemirli, geceleri yangının üzerinde kontrol yapan yönetim helikopterlerinin uçuş yapmadığına dikkati çekerek, gece yerden süren mücadelenin sevk ve idaresinde eksiklik olmasını istemediklerine işaret etti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bize geceleri uçan bir şey lazım. Geceleri dronelar, İHA'ar uçuyor. Bunları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarda kullanmayla ilgili bir inisiyatif aldık. Bunları kullanabilir miyiz diye başta Deniz Kuvvetleri bize çok destek oldu, emniyetin kızılötesi kameralı helikopterleriyle de uçtuk. Geceleri sevk ve idare ne kadar devam ederse, yangını sabaha varmadan söndürme imkanı o kadar oluyor. Bu ve benzeri her tür araç, gereç ve teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstermeye devam edeceğiz."

"Herkes gönül rahatlığıyla tüketsin"

Pakdemirli, ıspanak konusundaki tereddütlere ilişkin de açıklamada bulunarak, "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin. Dört tane erkek evladım var, evimde ıspanağı çok rahatlıkla tüketiyorum. Akredite laboratuvarlarda test edildi. Ispanak demetindeki yabani otlardan kaynaklı bir zehirlenme oldu, kesinlikle ilaç zehirlenmesi değil. O tarlaya tarım ilacı atılsaydı, o yabani otlar yetişmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ev hanımlarından, ıspanak şeklinde olmayan ve rokaya benzer tarzdaki otları demetin içinden ayıklamalarını rica eden Pakdemirli, "Bu konuda aslında çiftçimiz yeterli bilgiye sahip ama böyle bir atlama olmuş. Bundan sonrası için kendi üzerimize şöyle bir ödev aldık. Çiftçilerimizi bu konuda biraz daha eğitmemiz gerekiyor. Pazara neyi sevk edeceğimizi, neyi etmeyeceğimizi, ıspanak demetine neyi koyacağımızı biraz daha anlatmamız gerekiyor. Ispanağın üretildiği ilçelerde bu eğitimler bakanlığımızca şu anda başlatıldı. Ispanakla ilgili hiçbir problem yoktur, çok güzel bir mevsim sebzesidir. Sonuna kadar herkes bunu tüketsin." diye konuştu.

Danimarkalı Muhammed'le buluştu

Pakdemirli, şura için yurt dışından gelen görüşler arasında Danimarka'dan gelen Muhammed Güzel isimli vatandaşın mesajının öne çıktığını anlatarak, Güzel'den kendisine el yazısıyla yazılmış bir mektup geldiğini söyledi. Pakdemirli, Muhammed Güzel'i yanına alarak açıklamalarını sürdürdü.

Güzel'in mektubunda "Şuraya gelmeyi çok istiyorum. Ucuz uçak bileti bulursam geleceğim." yazdığını ifade eden Pakdemirli, "Muhammed kardeşimizin çağrısına kulak verdik ve kendisini burada ağırlıyoruz. Çalışma gruplarına kendisinin de katkısı olacak. Danimarka'da aktif çiftçilik yapıyor ve orada bu işlerin nasıl yapıldığıyla ilgili görüşlerini sunacak." dedi.

Güzel de Bakan Pakdemirli'ye sesini duyduğu için teşekkür etti.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecekİZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek14 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019