TBMM - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Kahramanmaraş biberini kendi iline mal etmeye çalıştığını savunarak, "Sayın Şahin'i uyarıyoruz; Maraş'ın zenginliklerini çalmaya çalışmasın, Maraşlılar bu biberden onun ağzına sürerler. İki şehir arasında biber savaşı olmasın." dedi.

Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şahin'in, yıllardır Kahramanmaraş biberi olarak tanınan bibere "Gaziantep biberi" dediğini söyledi.

Basın toplantısını biberle yapan Öztunç, Şahin'in, yılların Kahramanmaraş biberini alıp Gaziantep'e mal etmeye çalıştığını ileri sürdü. Öztunç, "Şahin, Gaziantep biberi dedi diye Gaziantep biberi olmaz. " ifadesini kullandı.

Gaziantep'in içme suyunun Kahramanmaraş'tan geldiğini, Şahin'in doymayarak gözünü Kahramanmaraş biberine diktiğini savunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Biraz insaflı ol. Suyumuzu aldın, içiyorsunuz, afiyet olsun. Şimdi de biberi mi çalmaya çalışıyorsun. Yakında 'Maraş dondurması aslında Antep dondurmasıdır' derse şaşırmayın. Sen git baklavana, fıstığına sahip çık. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2001'de Maraş biberinin coğrafi işaret tescili için başvurdu. 2002'de Türk Patent Enstitüsü Maraş biberini, Kahramanmaraş'a coğrafi işaret olarak tescil ettirdi. Şimdi Fatma Hanım bunu değiştirmek için uğraşıyor ama boşuna uğraşıyor. Cezerye Mersin, incir Aydın, kayısı Malatya, isot Urfa, kebap Adana, fıstık ve baklava Antep, dondurma ve biber de Maraş'ın. Sayın Şahin'i uyarıyoruz; Maraşlılar ile bu kadar fazla uğraşmasın, Maraş'ın zenginliklerini çalmaya çalışmasın, vallahi de billahi de Maraşlılar bu biberden onun ağzına sürerler. Yanlış yapıyor. Kahramanmaraş milletvekillerine sesleniyorum, hep birlikte ilimizin değerlerine sahip çıkalım, birilerinin Kahramanmaraş'ın değerlerini çalmasına izin vermeyelim. Maraş ile Antep arasında biber savaşı olmasın."















