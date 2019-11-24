CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarına yanıt

Muharrem İnce, "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir." dedi.

CHP'li İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarına yanıt
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Isparta Düğün Salonları

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, bir köşe yazarı tarafından ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

İnce, kendisi hakkında beş gündür çıkarılan haberleri "yalan" ve "tezgah" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı televizyon programında partisinden birinin Külliye'ye gittiği iddiası ile ilgili soruya, "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam." yanıtını verdiğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Ben bunu görünce, 'Eyvah, parti bir kaosun içerisine girecek' dedim. 'Kriz anında doğru yönetilmeyecek bu parti, parti yara alacak' dedim. 21 Kasım günü Sayın Genel Başkan'a telefon açtım. 8 dakika 19 saniye kendisiyle görüştüm. 'Burada bir yalan var. Parti yara alacak, yanına geleyim birlikte görüntü verelim.' dedim. 'Hiçbir CHP'li bunu yapmaz' dedim. 'Tamam haber vereceğim' dedi, haber falan vermedi. Biz bu açıklamayı 21 Kasım günü Genel Merkez'de Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmamız lazımdı. O zaman hiçbir şey olmayacak, parti yara almayacaktı."

"Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır"

İnce, Külliye'ye ne kendisinin ne de başka bir CHP'linin gittiğini dile getirdi.

Olayın farklı yönlerinin bulunduğunu anlatan İnce, "Bir tezgah, bir komplo var. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalı. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. 'Bu parti içi meselemiz, kimseyi ilgilendirmez.' Doğru değil, yok öyle yağma." diye konuştu.

CHP'nin bir şirket değil, siyasi parti olduğunu vurgulayan İnce, bu partinin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirtti.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Bu tezgahı kim kurdu? Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı kullansalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansız hale gelecektir. CHP, Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlenme, şahlanış buradan başlayabilir. Eğer bu komployu, bu tezgahı ortaya çıkarır, cezalandırır, komployu kuranları partiden atarsak emin olun yeniden şahlanır, arınırız."

"Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu ismi bildiği yönündeki ifadeleri anımsatılan İnce, "İsim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu biliyordunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içerisinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu, 'İspatlarsan Cumhurbaşkanlığından istifa ederim' dedi. Bunun neresinde saray var?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok." ifadesini kullandı.

Komplonun bugün kendisine, yarın Kılıçdaroğlu'na karşı kurulabileceğine vurgu yapan İnce, şöyle konuştu:

"Ben ona barış elini uzattım, 'Gel temizleyelim' dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. 'Bu yalandır, ben buna inanmıyorum' demesi lazımdı. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar. Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağlıyor. 'Hiçbir CHP'li bu görüşmeye gitmez' dememeleri ciğerimi dağlıyor. Malzemeyi kim veriyor? Dedikodu AK Parti mi CHP Genel Merkezinden mi çıkıyor? Gazeteci, 'Bunu bir CHP'liden öğrendim, Kılıçdaroğlu'na da doğrulattım' diyor.

CHP'li olmak başka, CHP'de olmak başka bir şeydir. Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Bu hesabı mutlaka görmeliyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Kullanışlı gazeteciler, yalancı kaynaklar, koltuk düşkünü politikacılar olabilir. Biz mutlu bir Türkiye için mücadele edeceğiz. 82 milyonun vicdanına sesleniyorum; ben bunun neresindeyim? 41 yıl sonra yüzde 30 barajını sizce ben aştırmadım mı? Mecbur kaldınız beni aday gösterdiniz. Otobüsüme binmek için torpil yaptırmadınız mı? Yazık günah değil mi? Bu millet bunu görmüyor mu? Size ne kötülük yaptım ki? Kötü insanlardan yönetici olmaz."

Partinin her kademesinde bulunduğunu söyleyen İnce, "Düz, yerli, milli, kumpas bilmeyen Muharrem İnce olmaya devam edeceğim." dedi.

"İmamoğlu ile hiç böyle bir bağlantı kurmadım"

Bir gazetecinin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü, bu nedenle böyle bir planlamanın yapıldığı" iddialarına yönelik sorusu üzerine İnce, "Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. İngiltere'ye kadar gitmeye gerek yok. İmamoğlu ile hiç böyle bir bağlantı kurmadım. Bir iki yerde okudum ama bu da 'Muharrem İnce saraya gitti.' gibi bir komplodur." ifadelerini kullandı.

Partide devam edip etmeyeceği sorusuna ise İnce, "Bana bir daha 'Parti içerisinde devam edecek misiniz?' sorusunu sormayın. CHP bir yaşam biçimidir. Yok böyle bir şey. Ben mücadeleme burada devam edeceğim." diye konuştu.

"Bu kumpası çözmemiz lazım"

Muharrem İnce'ye, kendisine yönelik "komplo" iddiasıyla ilgili partisinin genel merkezini işaret ettiği hatırlatıldı.

Bu soruya İnce, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Talat Atilla'ya, 'Açıklamanı yap' demelidir. Saray açıklamayı yaptı, şimdi Talat Atilla konuşmalıdır. Demelidir ki 'Bu CHP'li, Kemal Kılıçdaroğlu'na kimi doğrulattı? Bunun çevresi kim? Kimlerle konuşmuş?' Bunu çorap söküğü gibi iki günde çözersiniz ve partiden atacaksınız. Başka çaresi yok bunun."

İnce, Kılıçdaroğlu'nun "komplo ile ilgisinin olup olmadığı" sorusuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben böyle bir şey dersem partim yara alır. Ben böyle bir cümle etmem. Bunu söylemem. Tekrar Genel Başkanıma çağrıda bulunuyorum. Partinin aleyhine miting yapanlar mı benim partililiğimi sorgulayacak? Onların haddi değil ama Genel Başkan'la oturup bu kumpası çözmemiz lazım. Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur.' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım."

"Aynı teknede yazın tatil yapmışlardır"

Parti içinde "çete" olduğu iddiası anımsatılarak bununla kimleri kastettiği sorulan İnce, "Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler, sırf çıkar için gelmiş olanlar olur. CHP ruhuna sahip olmayanları kastettim." açıklamasını yaptı.

İnce, Kılıçdaroğlu ile arasındaki ikili ilişkilerde sorun olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ve partinin soruna bundan sonraki bakış açısının nasıl olması gerektiğine yönelik soruyu da yanıtlayan İnce, "Bunu çözmeden CHP yola devam edemez. Bunu çözmeden CHP'nin temiz siyaset demesi doğru olamaz. Sayın Genel Başkan'ı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Emrettiği zaman gideriz. Bu tezgah, bu komplo çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır." ifadelerini kullandı.

İnce, "24 Haziran 2018 akşamı kendisine iftira atanlar ile komplo kuranların aynı kişiler olduğunu" iddia ederek sadece partisinin zarar görmemesi için sustuğunu ancak kurultayda her şeyi açıklayacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Sıtkı Yıldız

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