ANKARA - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında, CHP Tüzüğü doğrultusunda parti yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi.

"Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği", "Üye Yazım Yönetmeliği", "İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği, Kongreler Yönetmeliği, "Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği", "Etik Kurul Yönetmeliği" ve "Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği"ne ilişkin değişikliklerin görüşüldüğü toplantıda, bu değişikliklerin bazılarının bazılarının "antidemokratik olduğu" eleştirileri yapıldı.

Eleştirileri dikkate alan CHP yönetimi, PM üyelerinden bir komisyon kurularak itirazların olduğu maddelerin yeniden gözden geçirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, maddeler üzerinde çalışma yapılacak.

Eleştiri konusu maddeler

Bazı PM üyelerinin, yönetmelik değişikliğinde itiraz konusu yaptığı hükümler arasında Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) görev ve yetkilerini düzenleyen madde bulunuyor.

Bu maddedeki "örgütün bulunmadığı veya feshedildiği yerlerde" ifadesinin MYK'ye örgütleri fesih hakkı tanıdığı eleştirisinde bulunan PM üyeleri, CHP Tüzüğü'nde "fesih"in değil, "görevden almanın" bulunduğunu belirtti.

Yönetmelikteki "PM'yi olağanüstü toplantıya çağırma ve PM toplantılarında önerge verme için gerekli üye sayısının 13'e çıkarılması" maddesi de eleşiri konusu oldu. Bazı PM üyeleri, bu değişiklikle parti içi muhalif grupların olağanüstü toplantı isteme ve verdikleri önergelerin işleme alınması için gerekli üye sayısını bulmalarının zorlaştırıldığını savundu.

Eleştiri konusu olan değişikliklerden birisi de "Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter olmak üzere en az onyedi (17) üyeden oluşur" hükmünün maddeler arasından çıkarılması oldu.

"Parti içi demokrasi" eleştirisi

Genel merkez yönetimine, örgüt ile ilgili olağanüstü yetkilerin verildiğini savunan bazı PM üyeleri, Genel Merkez'in görevden aldığı il yönetimlerinin 45 gün içinde kongreye gitme zorunluluğunun 6 aya çıkarılmasını kabul etmedi. Bu düzenlemeyle parti örgütlerinin dizayn edilmek istendiği ileri sürüldü.

MYK'nin, örgütleri görevden alma yetkisinin kapsamının genişletilmesine de itirazda bulunan PM üyeleri, bunun parti içi demokrasiye zarar vereceğini ifade etti. İttifak görüşmeleri ile ilgili de düzenlemelerin yapıldığı yönetmelikte, MYK'nın PM'den yetki almadan ittifak görüşmeleri yürütmesinin önünü açan maddeye itiraz geldi.

MYK'ye "sakınca bulunan durumlarda" milletvekili aday adaylarının başvurularını reddetme yekisi verilmesinin de eleştirildiği yönetmelikte, seçimlere ittifak ile girilmesi ya da bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen yasama yılı tamamlanmadan yenilenen seçimlerde milletvekilleri adaylarının sadece yüzde 15'ini değil, tamamının merkez ataması yöntemiyle belirlenmesine itirazlar yapıldı.

"Aday saptama yöntemleri bellidir"

Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişiklik yapılan yönetmeliklerin tamamının Parti Meclisi'nde kabul edildiğini hatırlattı.

Son Tüzük Kurultayındaki tüzük değişiklikleri uyarınca yönetmeliklerin yenilendiğini belirten Erkek, şunları söyledi:

"Tüzükte ne yazıyorsa, yönetmeliğimizde de o yazıyor. CHP Tüzüğü'nde de yönetmeliğinde de aday saptama yöntemleri bellidir; önseçim, merkez yoklaması, aday yoklaması. Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliğimizde de bu yazıyor, tüzüğümüzde de bu yazıyor. Yani herhangi bir seçimde, herhangi bir seçim çevresinde adayların nasıl tespit edileceğine zaten partinin yetkili organı olan Parti Meclisi karar veriyor."

Yönetmelikte bunun dışında bir değişikliğin olmadığını ifade eden Erkek, bazı düzeltmeler ve sadeleştirmelerin yapıldığını dile getirdi. Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP yönetimine, örgütleri fesih yetkisi getirildiği iddiasına ilişkin, görevden alma hem Siyasi Partiler Kanunu'nda hem de tüzükte yer alan bir düzenleme. Bazı beldelerde, ilçelerde örgütler kongrelerini yapamıyor, çalışamıyor. Belli bölgelerde yargı kararıyla da fesihler oluyor. Yönetmelikteki düzenleme, feshedilmiş bir örgüt varsa ya da örgüt kurulamamışsa bununla ilgilidir.

CHP'de her zaman parti içi demokrasi önemlidir. Bundan sonra da önemli olacaktır. Zaten Parti Meclisi ve MYK'nın yetkisindeki konular bunlar. Yönetmelikte hiçbir antidemokratik düzenleme yok. Her yönetmelik değişikliğinde redaksiyon yetkisi alınır. Bir virgül, nokta, cümle düşüklüğü gibi ya da Parti Meclisi'ndeki bazı öneriler doğrultusunda yapılan değişiklikler olur. Parti Meclisi'nde yapılan değerlendirmeler kapsamında yönetmeliğin redaksiyonu yapılacak, birkaç da ekleme yapılacak. Önemli olan tüzük ve Siyasi Partiler Kanunu'dur. Yönetmelikler tüzüğe, kanunlara aykırı olamaz."