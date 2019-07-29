CHP Mersin İl Başkanı Aktay'dan basın toplantısı

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, partisinin Tarsus İlçe Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenledi.Aktay, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerde vatandaşların ülkenin geleceği adına önemli kararlar verdiğini belir

CHP Mersin İl Başkanı Aktay'dan basın toplantısı
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, partisinin Tarsus İlçe Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenledi.

Aktay, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerde vatandaşların ülkenin geleceği adına önemli kararlar verdiğini belirtti.

CHP olarak vatandaşın sandıkta verdiği mesajın gereğine uygun şekilde hareket etmeyi görev edindiklerini ifade eden Aktay, herkesin belediye hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması için seferber olduklarını kaydetti.

Aktay, CHP yerel yönetimlerinin öncelikli görevinin, halktan aldıkları yetkinin gereğini yapmak, vatandaşa hizmetlerin eksiksiz, hızlı ve kaliteli bir biçimde ulaşmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Toplantıda Akay, kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak adlandırılan kişilerle ilgili her türlü tasarrufun belediye başkanlarının yetkisinde olduğunu da belirtti.

Toplantıya, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ali İlk ve partililer katıldı.


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