CHP İstanbul İl Kadın Kolları üyeleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar bazen fiziksel, bazen psikolojik yollarla şiddete uğrayarak hayatlarını kaybetmiş, öldürülmüş tüm kadınları saygıyla andıklarını söyledi.

Ağırman, ekim ayında 36, 1 Ocak ile 20 Kasım 2019 dönemindeki 324 günde ise 302 kadının öldürüldüğünü belirtti.

"Kadınlar öldürülen, katledilen insanlar listesinde istatistik bir sayı değil." diyen Ağırman, bunun böyle sürüp gitmeyeceğini vurguladı.

Şiddetin, bireylerin aile ya da arkadaş çevresinden gördüğü, duyduğu, öğrendiği şekilde başladığını ve bunun nesilden nesle aktarılarak devam ettiğini anlatan Ağırman, "Çocukluktan itibaren erkeklere tanınan imtiyazlı söylem ve eylem alanı, kadına yönelik şiddet olaylarının en önemli sebebidir. Kadın çiçek değildir, ağaç değildir. Kadın sadece anne değildir." dedi.

Ağırman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve medyada paylaşılan kamu spotunu da eleştirdi.

Kadınların yaşadığı ekonomik sorunlardan da bahseden Ağırman, şunları kaydetti:

"Kentte yaşayan tüm kadınlar için İstanbul'un tüm belediyelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Merkezi kurulmasını istiyoruz. Tüm belediyelerde 'Kadın Masası'nın kurulmasını, denetimli bir şekilde çalışmasını, çalıştırılmasını talep ediyoruz. Şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için en büyük problemlerden biri evlerinden ayrıldıktan sonra gidecek yerlerinin olmaması, şiddetle tekrar burun buruna kalmaları. Bizler başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 39 ilçe belediyemizden kadın sığınma ve çocuk evleri için gereken adımların atılmasını bekliyor ve diliyoruz."

Açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve İYİ Parti'nin il kadın örgütlerinden üyeler de yer aldı.



