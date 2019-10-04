BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekinmeliyiz. Ortadoğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor." dedi.

Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, merkezi hükümetle yerel hükümet arasında devletin devamlılığı açısından güzel bir örneği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, geçmiş belediye başkanın yapmış olduğu bir protokolü daha sonra seçilen bir belediye başkanının yerine getirdiğini belirtti.

Bunun güzelliğinin merkezi hükümetle yerel yönetim kavgası değil tam tersine uyum içerisinde vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda belediye başkanımızın yaptığı bu yatırımı önemli görüyoruz. Bir arada beraber, huzur içinde yaşamak, kaynağı toplum için harcamak, toplumun çıkarlarını savunmak belediye başkanımızın görevlerinden birisidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Bolu'nun orman açısından Türkiye'de bir numara olduğunu ve olağanüstü güzel bir coğrafyası bulunduğunu dile getirdi.

Bu doğayı bozmamak bunu sürdürmek gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Onu da belediye başkanımız büyük bir kararlılıkla çevreyi temiz tutarak, havayı temiz tutarak zaten yerine getirecek. Gönül ister ki tüm belediye başkanlarımız görev yaptıkları, seçildikleri beldelere güzel hizmetler götürsünler." ifadesini kullandı.

Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışı, hiç kimsenin kimliğiyle uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Hiç kimsenin inancıyla uğraşmayan bir siyaset anlayışı, hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayan bir siyaset anlayışı. Herkese saygı duyan, herkesin kimliğine, inancına saygı duyan, herkesin evinde huzur içerisinde yaşamasını öngören, bu ülkenin caddesinde, sokağında, fabrikasında ve parkında herkesin rahatlıkla gezebileceği, çalışabileceği, üretebileceği bir Türkiye hayata geçirmek için yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu siyaset anlayışını büyütmemiz lazım. Nasıl büyüteceğiz? Beraber büyüteceğiz. Örneği Bolu Belediye Başkanından göreceksiniz. Belediye başkanlarıma şunu söyledim; 7 maddelik bir kural koyduk ortaya. Kurallardan birisi şu; seçildiğin andan itibaren tüm halka hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacak, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Böylece siyaseten ayrımcılığı bir tarafa bırakmak zorundayız."

"Her evde huzur varsa o kentte huzur vardır"

Bölünmeye, kavgaya, gerginliğe son vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarına başka bir şey daha söyledim, eğer bulunduğunuz belediyede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın, o çocuğun karnı doyacak. Bir kentte huzurun yolu nedir? Her evde huzur varsa o kentte huzur vardır. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ailede dram vardır. Hangi anne çocuğunu yatağa aç yatırmak ister. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın böyle bir görevi daha var. Belediye başkanlarımızın başka bir görevi daha var, belediye başkanları para harcayacaklar, örneğin yatırım yapacaklar. Yollara, parklara harcayacaklar, yeni tesisler yapacaklar."

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının harcadığı her kuruşun hesabını vereceklerini vurguladı.

Siyasetin zenginleşme aracı, köşeyi dönme aracı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin halka hizmet etmenin en temiz, en güzel yolu olduğunu kaydetti.

"Temiz siyasetten yanayım, halka hizmetten yanayım"

Siyasette hesap vermenin çok değerli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nedir hesap vermenin özü adalettir, adalet. Adilseniz hesap vermekten korkmazsınız. Her kuruşun hesabını veriyorsanız, toplumla aranızda güçlü bir güven bağı oluşur. Karşılıklı güven vermiş olursunuz, Size oy vermeyen vatandaş bile size güven duymaya başlar. Evet oy vermedim ama bu insan, harcadığı her kuruşun hesabını veriyor diyecektir ve bir süre sonra o vatandaşlar gelecektir bizim yanımızda yer alacaktır. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Hesap vermezseniz paralar başka yerlere giderse siyaset kurumu, siyaseti yapanlar, siyaseti yaptıkları sürede çok zenginleşirseler, köşeyi dönerseler bilin ki orada bir şeyler vardır. Yoksa siyasetin doğası gereği siyaset adamının zenginleşmeye ihtiyacı yoktur. Zaten zenginleşemez de... Siyasete ilk girdiğim gün kendi internet sayfamda bütün mal varlığımı açıkladım, eşimin yüzüğü dahi olmak üzere çünkü hepsini alnımın teriyle kazanmıştım, gizli kapaklı bir şeyim yoktu. Bugün de aynı şeyi, Cumhuriyet Halk Partisinin internet sitesinde görebilirsiniz. Bütün mal varlığım oradadır. Öyle köşeyi dönen falan filan değil. Ne kazandıysam alın terimle kazandım. Vermeyeceğim bir tek kuruşun hesabı yoktur çünkü temiz siyasetten yanayım, halka hizmetten yanayım."

"Orta Doğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekinmeliyiz"

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Orta Doğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekinmeliyiz. Orta Doğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor. Özellikle en başından beri bizim Orta Doğu bataklığında ne işimiz var dedim. Neden oraya gidiyoruz dedim. Komşuda yangın varsa bizim oraya elimize bir kova suyla gitmeliyiz ama komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik ve yangın daha da büyüdü ve faturasını biz ödüyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi kendi ülkemizde ağırlıyoruz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretimden koparıldığını savunarak, hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

Konuşmasının ardından belediye binasına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Tanju Özcan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından belediye şeref defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, imar ve şehircilik birimini gezerek personelle bir süre sohbet etti.