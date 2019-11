CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım" dedi.