ADANA (AA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şevkin, AA Adana Bölge Müdürlüğüne gelerek çalışanlarla tek tek tokalaştı.

Daha sonra AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüşen Şevkin, kente hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, vatandaşı da ziyaret edip taleplerini dinlediklerini söyledi.

Kentte görev yapan gazetecilerle de bir araya geldiklerini aktaran Şevkin, Adana'nın imajı açısından basın mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Şevkin, kentin sorunlarına da değinerek, şöyle konuştu:

"İlk olarak, Karataş ilçesinden KKTC'ye yönelik feribot seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Bununla hem Adana'nın turizmini geliştireceğimizi hem de KKTC'ye gitmek isteyen vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca, 1962 yılında yayın hayatına başlayan Adana İl Radyosu'nun 1 Mayıs 1964 yılında kurulan TRT bünyesine alınması ve 1968'de 'TRT Çukurova' adıyla radyo yönetimi ve radyo frekansıyla Mersin'e taşınması konusu da gündemimizde. Bu radyonun da tekrardan Adana'ya getirilmesi gerekiyor. Bu konulara ilişkin soru önergemizi de verdik."