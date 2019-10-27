Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı

Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House ile Koç Holding'in kurumsal ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen "Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"nın üçüncüsü düzenlendi - Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakır

Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House ile Koç Holding'in kurumsal ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen "Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House'un Türkiye Projesi kapsamında her yıl düzenlenen "Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"nın üçüncüsü, Koç Holding'in ev sahipliğinde 25-26 Ekim'de İngiltere'de gerçekleşti.

Uluslararası ilişkiler alanındaki en prestijli kuruluşlardan biri olan Ditchley Foundation'da gerçekleştirilen toplantıda, "Avrupa, ABD ve Çin: Rekabet Eden Vizyonlar" teması ele alındı ve toplantının ana gündem maddelerini "Avrupa Birliği, Çin, ABD ve çok taraflılık" oluşturdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore'un onur konuğu olarak katıldığı toplantının açılış konuşmalarını Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ile Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett yaptı.

Dünyanın dört bir yanından siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve medya mensuplarının katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği, Çin ve ABD'nin değişen perspektifleriyle küresel ekonomik ve politik gelişmeler değerlendirildi.

Yuvarlak masa toplantısının onur konuğu olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası ile Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulundu ve dinleyicilerin sorularını yanıtladı.


- "Farklı bakış açılarını tarafsız şekilde tartışma imkanı bulduk"


Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin karar almayı güçleştirdiğini belirterek, "Yeni teknolojilerin ekonomileri ve hayat tarzlarını hızla değiştirdiği günümüzde, aksamaya başlayan küresel ticaret ve iş birliğinin gelecekte nasıl şekillenebileceğini farklı bakış açılarıyla tartışmak gerekiyor. Önde gelen düşünce liderlerine bu istişare için tarafsız bir platform sunan Chatham House gibi etkili düşünce kuruluşlarının varlığı her zamankinden daha kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

"Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"nın üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Çakıroğlu, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin ışığında çok kritik bir dönemden geçildiğini aktardı.

Çakıroğlu, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House'un Türkiye masasına böyle bir dönemde ev sahipliği yapmanın da ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan Brexit sürecindeki belirsizlik, diğer yandan ABD-Çin ticaret savaşları ve küresel ekonomideki yavaşlama emareleri, küresel rekabetin hızla yükseldiği günümüzde iş dünyasında karar verici konumunda olan tüm liderleri yakından ilgilendiriyor. Yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte 4. Sanayi Devrimi’nin beraberinde getirdiği fırsatlar ve zorluklar da tüm sektörlerde iş yapış şekillerini dönüştürmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı, küresel politikaların jeopolitik rekabetle birlikte şekillenen geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak için değerli bir ortam sağlıyor. Tüm dünyada belirsizliğin hakim olduğu böyle bir süreçte, iş dünyası olarak küresel ticaret ve ekonomik iş birliği anlamında 21. yüzyıl gerçeklerine nasıl uyum sağlayacağımıza dair farklı bakış açılarını tarafsız bir şekilde dinlememiz büyük önem taşıyor."

Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett ise "Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı"na üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "Bu toplantı Türkiye, İngiltere ve Avrupa'yı ilgilendiren ve karşılıklı diyaloğun önemli olduğu uluslararası konuları değerlendirmek için eşsiz bir ortam sunuyor. Koç Holding'e her zamanki destekleri için minnettarım. Chatham House 100'üncü kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken Koç Holding’le olan ortaklığımız da her geçen gün güçleniyor." ifadelerini kullandı.

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