OSMANİYE (AA) - Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Baba Hamza Karacatilki ile anne Nuriye Karacatilki’ye başsağlığı ve sabır dileyen CGC üyeleri, aileye şehit Karacatilki'nin resmi ve Osmaniyeli şair Bestami Yazgan’ın "15 Temmuz destanı" isimli şiirinin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.

CGC Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cihangir, üç yıl önce 15 Temmuz’da millet tarafından ülkenin bölünmesinin önlendiğini belirterek, 15 Temmuzun sadece bir kalkışma olmadığını, ülkeyi bölme ve parçalama girişimi olduğuna dikkat çekti.

Baba Hamza Karacatilki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere teşekkür etti.