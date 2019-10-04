ADANA - Adana'da 39 kişiyi dolandırmaktan 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, kaçtığı cezaevine geri gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2011 yılında gazete ilanıyla 39 kişiyi iş bulma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılandığı sırada cezaevinden firar eden ve bu süreçte hakkında 14 yıl hapis cezası verilen hükümlü Mehmet Can'ı (37) yakalamak için çalışma başlattı.



Ekip, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında olduğunu tespit etti.



İş yerine operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü hakkında, "taklit anahtar kullanmak suretiyle hırsızlık", "şantaj", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.



Hükümlünün yakalanmamak için parklarda, hastane bahçelerinde ve sokaklarda kaldığı öğrenildi.



Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



- "Ne yaptıysam, istihdam için yaptım"



Hükümlü Mehmet Can, iş bulma vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın 25 Temmuz 2011 tarihinde görülen duruşmasında, "Yakalanıp hapse girmeseydim, hakkımda şikayetçi olanlara da iş bulacaktım. Ne yaptıysam, istihdam için yaptım." sözleriyle kendini savunmuştu.

