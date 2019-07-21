Cezaevinde kazanıp okuduğu ikinci üniversitesinden mezun oldu

- Adana'da iktisat bölümü mezunu 70 yaşındaki hükümlü Sadık Şehidoğlu, açık cezaevindeyken kazandığı ikinci üniversitesini son sınıfa kadar buradan derslere giderek bitirip diplomasını aldı - Hükümlü Şehidoğlu: - "Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Devleti

Cezaevinde kazanıp okuduğu ikinci üniversitesinden mezun oldu
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - Adana'da iktisat bölümü mezunu 70 yaşındaki hükümlü Sadık Şehidoğlu, açık cezaevindeyken kazanıp okuduğu ikinci üniversitesini bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 4 çocuk babası Şehidoğlu, yatılı ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra, edebiyat okumak istemesine rağmen, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi iktisat bölümünü kazandı.

Maliye Bakanlığında 30 yıl çeşitli görevlerde çalışıp daire başkanı olarak emekliye ayrılan Şehidoğlu, karıştığı bir suç nedeniyle 2015'te cezaevine girdi.

Başsavcılığın ve cezaevi idaresinin desteğiyle aynı yıl sınava hazırlanan Şehidoğlu, 66 yaşındayken, çocukluğundan beri hayali olan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Üniversite öğretimi boyunca ders saatlerine göre Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan Şehidoğlu, geçen yıl aralıkta denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Son sınıfa kadar cezaevindeyken okuduğu üniversiteden hiç bütünlemeye kalmadan mezun olan Şehidoğlu, mezuniyet töreninde çocukları ve torunlarıyla kep atma mutluluğunu yaşadı.

Cezaevindeyken "en çok kitap okuyan hükümlü" olarak ödüllendirilen, yaptığı yağlı boya resimleri birçok yerde sergilenen ve dört duvar arasını fırsata çevirerek kurslara katılıp sürekli kendini geliştiren Şehidoğlu, diğer hükümlülere de örnek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehidoğlu, hükümlülere umutlarını kaybetmemelerini ve eğitime yönelip, tahliye olduktan sonra suçtan uzak kalmalarını tavsiye etti.

Şehidoğlu, "Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde bulunmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca kimseye muhtaç olmadan suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak da hükümlülere kendilerini geliştirmeleri amacıyla infazları süresince destek verdiklerini belirtti.

Kazak, devletin sağladığı imkanlarla, büyük azim örneği gösterip cezaevinde ikinci üniversiteyi bitiren Sadık Şehidoğlu'nu başarılarından dolayı tebrik etti.


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