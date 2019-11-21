Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cezaevi firarisi kocası tarafından öldürülen Sibel K'nin cenazesi toprağa verildi. Açık cezaevinden firar eden eşi Ahmet K. tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, Akcurum Mahallesi'ndeki Maha