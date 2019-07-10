ADANA (AA) - Ceyhan ilçesinde, Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Derneği tarafından kadınlara yönelik "İhtiyaç Sahibi Kadın ve Ailelere Devlet Tarafından Sunulan Sosyal Destekleri ve Erişim Yöntemleri" konulu konferans verildi.

Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Derneği Adana Şube Başkanı Reşan Arlıer, Ceyhan Öğretmenevindeki konferansta, kadınların karşı karşıya kaldığı tüm sorunları masaya yatırarak çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Adalet, sağlık, eğitim, çalışma hayatı, aile gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Arlıer, kadının toplumsal rolünün hak ettiği noktaya gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Konferansa, Kaymakam Bayram Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.



