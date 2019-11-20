KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTÜRK - Akdeniz Bölgesi'nin tarımına büyük katkı sağlayan Ceyhan Nehri'nin kaynağını oluşturan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Pınarbaşı bölgesi, başlatılan çalışmalarla çok sayıda turist çeken önemli bir rekreasyon alanına dönüştürülecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, ilçeden doğarak 509 kilometrelik yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin kaynağı Pınarbaşı bölgesinde yürütülen çalışmaları anlattı.

Gürbüz, Pınarbaşı bölgesinin kentin önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Bölgede toprak yığınları nedeniyle bataklıklar oluştuğunu anlatan Gürbüz, alandaki hafriyat çalışmalarıyla gözeneklerin açılıp nehrin su debisinin yükseldiğini belirtti.

Üzeri toprakla kapatılmış ve neredeyse su kaynağı söndürülmüş Kaynarca mevkisinde çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 15 hektara yakın alanın geniş bir gölet haline getirileceğini bildiren Gürbüz, "Burası Ceyhan Nehri'ni besleyen en önemli kaynaklardan birisi. İlk etap olarak Kaynarca bölgesini açtık. Ardından sanat yapıları ve yolları kaldırarak Pınarbaşı ile bütünleştireceğiz. Yaklaşık 15 ile 20 hektar arasında sadece su havzası elde etmiş olacağız." dedi.

Pınarbaşı yakınlarındaki 120 dönüm alanı da ağaçlandırma bölgesi ilan ettiklerini dile getiren Gürbüz, burasının aynı zamanda lavanta vadisine dönüştürüleceğini vurguladı.

Gürbüz, çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik alanın doğa koruma bölgesi haline geleceğini söyledi.

Bölgenin, özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesiyle ilgili de çalışma yürüttüklerine değinen Gürbüz, şunları kaydetti:

"Elbistan olarak daha sağlıklı yaşam alanları üretmek adına önemsediğimiz projelerimizden birisi bu. İki kent parkı ve kent ormanı oluşturacağız. Büyük rekreasyon alanlarımız olacak. Burayı sosyal yaşam ihtiyaçları açısından ciddi bir çevresel yatırım olarak düşünüyoruz. Burası bir turizm değeri, bir sosyal yaşam alanı ve su kaynaklarının korunduğu bir bölge haline gelmiş olacak."

Gürbüz, çalışmalara desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal ve milletvekillerine teşekkür etti.