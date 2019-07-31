ANTALYA (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Çevre İl Müdürlüğünden onay gelmesi halinde yatlardaki köpük partilerinde çevreyi kirletmeyen köpük maddesinin kullanımına geçmeyi düşündüklerini bildirdi.

DTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın temmuz ayı 17. olağan meclis toplantısı, oda binasında gerçekleştirildi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, yaz döneminde turizmin yoğun olduğu dönemleri yaşadıklarını, üyelerin sorunlarını yakından takip ederek birebir ilgilendiklerini belirtti.

Çevrenin ve temiz bir denizin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun denizlerin kirletilmemesi adına yatlarda gerçekleştirilen köpük partilerinin yakından izlenmesi konusunda kendilerine talimat verdiğini ifade etti.

Bu konuda kendilerinin hassas olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Turistlerin yat turlarında büyük ilgi gösterdiği köpük partilerinin çevreyi kirletmemesi ve gereken önlem alınması kaydıyla devam etmesi konusunda üyelerimizin istekleri var. Onları da dinliyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgiler ışığında çevreye sıfır kirlilik verecek ve Avrupa'da da kullanıldığını öğrendiğimiz bir köpük maddesini burada kullanabileceğimizi düşündük. Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya Çevre İl Müdürlüğümüzde bu konuda bir toplantı yaptık. Eğer denize zarar vermeyecek bu yeni köpük maddesine Çevre İl Müdürlüğümüzden de bir onay gelirse, çevreyi ön planda tutarak üyelerimizin isteklerini yerine getirme ve denizimizi de koruma şansımız olacak."

- DTO, BAKA ile ortak proje yapacak

Çetin, denizin temizliği için kullanılacak "Deniz Satıh Süpürgesi Teknesi"ni Antalya'ya kazandırmak için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptıkları ortak projede sona geldiklerini belirtti.

Öncelikli hedeflerinin denizlerin kirlenmemesi ve kirletilmemesi adına çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayan Çetin, "Deniz kirliliği oluşan bölgelerde anında müdahale etmek istiyoruz. Bölgede kullanılacak bir deniz süpürgesi teknesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hizmete almayı planladığımız deniz süpürgesi, hem katı hem sıvı maddelerde deniz yüzeyinde süpürge görevi yapacak. Eğer proje kabul edilirse merkez bütçesinden 670 bin lira gibi paranın da bu proje için harcanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

