ANKARA - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe, CerModern'de açılacak dijital sergiyle Ankara'da da yaşanacak.

İnsanlığı binlerce yıldır kucaklayan Anadolu topraklarının en eski kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli kanıtları arasında yer alan, yerleşik yaşama geçişle ilgili var olan bilgileri alt üst eden Göbeklitepe, başkentte adeta yeniden kurulacak.

CerModern, Türkiye'de 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi üzerine Şanlıurfa'ya 17 kilometre uzaklıktaki "dünyanın en eski arkeolojik tapınak alanının" yurt dışında da etkili şekilde tanıtılması için dijital sergi çalışmaları başlattı.

Hazırlık aşaması için titiz bir çalışma yürütülen sergide, arkeolojik alan haritalandırıldı ve sergi salonuna birebir uygulandı. Dijital teknolojilerden yararlanılarak belli bir kurgu içerisinde üç boyutlu hale getirilen sergi alanı için ses, ışık ve koku efektleri hazırlandı.

Göbeklitepe'de en çok görülen kırmızı ve siyah renklerin hakim olacağı sergi salonunda, buğday mayası kokusu, ses efektleriyle de ziyaretçilerin tarihin sıfır noktasına yolculuğa çıkarılması amaçlanıyor.

CerModern'de 21 Eylül'de ziyarete açılacak dijital sergi, 31 Aralık'a kadar görülebilecek. Sergi daha sonra Berlin ve Londra'ya taşınacak.

"Sanatsal üretim ve yorumla Göbeklitepe'yi yakınlaştırmak istedik"

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin insanlık tarihi için önemine işaret ederek, kazı alanından çıkarılacak her obje, şekil, kabartı ve bulgunun tarihsel süreci fersah fersah geriye götürebileceğini söyledi.

Bu önemli mirası mümkün olduğunca çok kişinin görebilmesi dijital sanattan yararlanmak istediklerini dile getiren Tümer, Göbeklitepe'yi sanatsal üretimler ve yorumlarla Ankaralılara yakınlaştırmak istediklerini söyledi.