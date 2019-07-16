MERSİN (AA) - Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Yaz Şenliği" düzenlendi.
Çerkezlerin kültürülerini yaşatmak amacıyla Atlılar Mahalesi'nde düzenlenen şenliğe Mersin ve çevre illerden çok sayıda Çerkez katıldı.
Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.
Dernek Başkanı Güner Savrum, yaptığı konuşmada, kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere bu kültürü aktarmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Savrum, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edip, plaket verdi.
Şenlik, Çerkez düğünü ve piknikle sona erdi.