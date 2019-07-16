Çerkezler yaz şenliğinde bir araya geldi Mersin Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Yaz Şenliği" düzenlendi. Çerkezlerin kültürülerini yaşatmak amacıyla Atlılar Mahalesi'nde düzenlenen şenliğe Mersin ve çevre illerden çok sayıda Çerkez katıldı. Çeşitli etkinliklerin yapı