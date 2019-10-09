CEO Club Bankacılar Zirvesi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - “Bankacılık sektörüne şu anda baktığımızda sermaye yeterlilik oranları hala iyi durumda. Likidite konusunda bankacılık sektörünün sorunu yok hatta geçtiğimiz senelere oranla daha iyi” - “Bankalarda büyüme konusunda

CEO Club Bankacılar Zirvesi
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranlarının iyi durumda olduğunu belirterek, “Likidite konusunda bankacılık sektörünün sorunu yok hatta geçtiğimiz senelere oranla daha iyi.” dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları kapsamında “CEO Club Bankacılar Zirvesi” gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında moderatörlüğünü Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür’ün yaptığı “Bankacılık Ajandası 2020” panelinde konuşan Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, Akbank’ın sendikasyon kredisine ilginin daha da arttığını belirterek, Türkiye’ye olan ilginin eskiye göre daha fazla olduğunu kaydetti.

Binbaşgil, Türkiye’deki normalizasyon sürecinin de buna etkide bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz senelerle şu anki makro gidişat karşılaştırıldığında daha iyi bir noktadayız. Enflasyonun düşüş trendine girmesi çok pozitif bir şey. Bu direkt olarak faizleri de etkiliyor. Bankalar da kredi faizlerinde biraz daha aşağıya geliyoruz. Çünkü faiz beklentimiz ileriye doğru olumlu seyrediyor. Enflasyondaki düşüş trendi çok önemli. Bu sürdürülebilir olduğu sürece faizlere olumlu etki yapacaktır, faizler düştükçe talep de artacaktır. 2018 kredi büyümesi açısından çok müthiş bir yıl olmadı ama 2019’a bakıldığında düşen faizlerle talebin arttığını görüyoruz. Yılbaşından bu yana TL kredilerde yüzde 10 civarında büyüme olmuş.”

Bankalarda büyüme konusunda iyi bir iştah bulunduğuna işaret eden Binbaşgil, “Talep de geldiği takdirde gerçekten daha fazla büyüme olacağına inanıyorum.” dedi.

- “Türkiye’nin geleceğine çok inanıyoruz”

Binbaşgil, şu an gelinen noktada makro dengelerin daha iyi olduğunu, enflasyon ve faizlerin düşmesinin olumlu olduğunu, bunun bir talep yaratacağını anlatarak, “İleriye yönelik daha olumlu bakıyorum. YEP’te yüzde 5 büyüme var, bu olmayacak bir şey değil, gecikmiş bir talep de var. Taleple birlikte bankalarımızın da gücü iyi. Bankacılık sektörüne şu anda baktığımızda sermaye yeterlilik oranları hala iyi durumda. Likidite konusunda bankacılık sektörünün sorunu yok hatta geçtiğimiz senelere oranla daha iyi.” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceğine çok inanıyoruz.” diyen Binbaşgil, iki yılda teknoloji ve değişim konularına 400 milyon dolar yatırdıklarını, yeni bir şube modeline geçtiklerini, burada da cesaretli adımlar attıklarını söyledi.

- “Ekonomide toparlanma süreci devam edecek”

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici de 2019 yılının zor bir yıl olduğunu aktararak, “Öngörülebilirlik geçmiş yıllara göre iyi değildi. Sadece bizim için değil yurt dışında da böyleydi. Türkiye bu süreci iyi yönetti. Ana sebeplerden birisi özel sektör ve kamu arasında iyi bir koordinasyon sağlandı. Olaya hızlı müdahale etme imkanı sağlamış olduk.” diye konuştu.

Türkiye’nin ve dış dünyanın bir dengeleme sürecinde olduğunu bildiren Leblebici, şunları söyledi:

“Cari açığımız 58 milyar dolardan pozitif seviyelere gelmiş durumda. İhracatımız iyi ve ithalatımız göreceli olarak yavaşladı. İthalat stoklarımız erimeye başladı. 2020 üretim yılı olacaktır. Ülkenin demografisi halen genç olduğu ve tüketim eğiliminin yüksek olması bizi motive ediyor. 2020 yılında 2019 yılından daha fazla büyüyeceğimizi öngörüyorum. Kurdaki oynaklığın da bir önceki seneye göre daha az olacağını düşünüyorum. Güçlü bir devletimiz ve özel sektör alt yapımız var. Ekonomide toparlanma sürecimiz devam edecektir.”

Leblebici, dijital bankacılıkta müşteri memnuniyetinin önemine dikkati çekerek, “Süreci konuşmadığımız sürece dijitali konuşmanın anlamı yok. Dünyada en önemli önceliğimiz zaman. Süreç iyileştirmelerini yapmak zorundayız. Müşterilerimize zaman kazandırmamız için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Dijitalleşme müşteriye değer katmak için yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

- “Bankacılık sektörü yaraların sarılması için çok önemli oldu”

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da "Döviz hareketliliğinden kaynaklı duruma çözüm üretme gayretlerini en çok 2019’da yaşadık. Ülke ekonomisi 2018’de bir şok yaşadı. Bunu bir trafik kazasına benzetiyorum. İnsanlar ilk kaza anında acıyı hissetmediler, sadece şoku yaşadılar. Ama 2019 bu şokun acılarının yaşandığı bir yıl oldu. Koordinasyon açısından kamu otoritesi ile bankacılık sektörünün çözüm üretme gayretlerini en çok bu sene yaşadık." diye konuştu.

2019 yılının ekonomide toparlanma ve yaraları sarma yılı olduğunu ifade eden Utku, bu sürecin Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Utku, 2019’un ilk 6 ayının seçim belirsizliği ile geçtiğini aktararak, "Ekonomi güvene bağlıdır. Siz güven duyarsanız yatırım yaparsınız, harcama yaparsınız. O sebeple seçim dönemini belirsizlikle geçirdik. Temmuzdan itibaren ise o güvenin yeniden gerçekleşmeye başladığını gördük. Bankacılık sektörü yaraların sarılması için çok önemli oldu." dedi.

2019’da bazı bütçelerde kısıntı yapmak zorunda olduklarının altını çizen Utku, IT bütçesinin bütçe kısıntısından nasibini aldığını dile getirdi.

Utku, "Dijitalleşme sadece teknoloji yatırımı değil. Teknoloji, sosyal, kültürel ve siyasi değişiklikleri de tetikliyor. Bunun bankaların yönetim tarzlarını, kendi çalışanları ile müşterileri ilişkilerini etkilememesi mümkün değil. 2019 bizim bu alanlarda yoğunlaştığımız bir yıl oldu. Hem çalışma ortamı hem de çalışma saatleri açısından yeni modeller deniyoruz. Robotik süreç otomasyonlarını Türkiye’de ilk uygulayan bankalardan bir tanesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- “Türkiye’nin ekonomisi, özel sektörü ve kurumları son derece dayanıklı"

Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ise dünyada her ülkenin kendine ait sıkıntıları olabildiğini ancak ülkelerin bu sıkıntıları atlatabilme gücünün önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ekonomisi, özel sektörü ve kurumlarının son derece dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız oldu, volatilite oldu ama birçok alanda çok başarılı sonuçlar da alındı. Dünya piyasalarında likidite kısıtlılığı varken bile Türk bankaları sendikasyon kredilerini yüzde 100 yenileyebildiler. Türk bankalarının sendikasyonlarına dünyadaki talep devam etti.” şeklinde konuştu.

Akçaoğlu, bankacıların gelecek dönemde masrafları iyi yönetmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünya tedarik zincirinden daha fazla pay alınabileceği bir dönem yaşayacağını düşünüyorum.” dedi.

- “Kötü günleri geride bıraktık”

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü de gelecek aylarda ekonomik toparlanmanın hızlanacağını belirterek, “Kötü günleri geride bıraktık. Yurt dışından yatırımcılar artarak gelmeye devam edecek. Bizim kendimizi çok iyi anlatmamız gerekiyor. Kur, faiz ve enflasyon dengesini iyi yönetirsek iyiye gidiş hızlanacaktır.” dedi.

Öncü, problem yaşayan müşterinin bankaya gelmeden sorununu çözmeyi amaçladıklarını kaydederek, bankaların ortaklıklar yaparak müşteri memnuniyetini artıracak uygulamalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

- "Dünyanın en büyük 50 bankasının yüzde 50’si Vodafone’dan hizmet alıyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise bugünün dünyasında şirketlerin dijitalleşmeyi yeni gelir kapısı, maliyetleri yönetmek ve değişen ekonomide rekabetçi olarak fark yaratmak adına önemli bir güç olarak kullandıklarını söyledi.

Dijitalleşme alanında bankacılık sektörünün liderliğini koruduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

“Siber güvenlik artık bankaların ana gündeminde. Sektörde daha teknoloji odaklı bir iş gücü ortaya çıkıyor ve blockzinciri artık bankacılığın temel bir konusu olmaya başladı bile. Biz Vodafone olarak dijitalleşmedeki bu değişimin bankacılık sektörü açısından tehditten ziyade fırsat olduğuna inanıyoruz. Bankalara şebeke teknolojileri hizmetlerinin yanı sıra işlerini dijitalleştirmeleri ve müşterilerine özel dijital teknoloji deneyimleri sunmaları için yardımcı oluyoruz. Avrupa’daki en büyük bankaların yüzde 80’i Vodafone ile çalışıyor. Önde gelen Amerikan bankalarının yüzde 67’si iletişim teknolojilerinde Vodafone’u tercih ediyor. Dünyanın en büyük 50 bankasının yüzde 50’si Vodafone’dan hizmet alıyor.”

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildiIsparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi02 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019