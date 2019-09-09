'Çek firmalar CNR Food İstanbul'dan memnun kaldı'

Çekya Ticaret Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Polach, "Başbakanımız Andrej Babis Türkiye'ye geldi ve fuara gelerek standlarımızı ziyaret etti. Buraya 7 Çek şirket olarak geldik. Tüm Çek firmalar fuardan memnun kaldı." dedi.

'Çek firmalar CNR Food İstanbul'dan memnun kaldı'
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Çekya Ticaret Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Vladislav Polach, "Başbakanımız Andrej Babis Türkiye'ye geldi ve fuara gelerek standlarımızı ziyaret etti. Buraya 7 Çek şirket olarak geldik. Tüm Çek firmalar fuardan memnun kaldı." dedi.

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından olan ve uluslararası katılımcı sayısı geçen yıla oranla yüzde 57 artan CNR Food İstanbul dün sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis'in açılışında yer aldığı fuara Çekya, partner ülke olarak katıldı.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Çekya Ticaret Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Polach, Babis'in ziyaretini ve firmaların tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de 3 yıldan fazla bir süredir iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalıştığını belirten Polach, fuarda partner ülke olarak yer aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Polach, fuarın açılışının Babis'in de katılımıyla yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Başbakanımız Andrej Babis Türkiye'ye geldi ve fuara gelerek standlarımızı ziyaret etti. Buraya 7 Çek şirket olarak geldik. Tüm Çek firmalar fuardan memnun kaldı. Başbakanımız standlara geldi, bizimle sohbet etti. Bence bu Çek firmaların daha görünür olmaları için de çok faydalı oldu." diye konuştu.

Fuarda Çek firmaların ilgi gördüğünü söyleyen Polach şunları kaydetti:

"Buraya gelen firmalarımız iyi dönüşler aldı ve birçok görüşme gerçekleştirdi. Fuar çok iyi organize edilmişti ve katılımcı, ziyaretçi sayısı da çok fazlaydı. Burada sadece Türk alıcılar değil özellikle Orta Doğu'dan olmak üzere tüm dünyadan alıcılar vardı. Fuarın en büyük avantajlarından birisi de buydu.

Yemek kültürümüz birbirine benziyor. Bu konuda uzman değilim ama Türkiye'de 3 yıldan fazla bir süredir yaşıyorum. Farklı yanlarımız da var. Türkiye mutfağı çok zengin ve lezzetli. Çekya'da da çok popüler. Fakat sizin mutfağınız çok ızgara üzerine kurulu. Bizim mutfağımız ise Orta Avrupa mutfağına çok yakın. Mutfaklarımız arasındaki farklar aslında bir avantaja dönüştürülebilir ve farklılıklarımızı paylaşabiliriz. "

"Standa koyduğumuz ürünler anında bitiyordu"

Polach, Çek firmaların ürünlerinin ilgi gördüğünü ifade etti.

Fuara farklı gıda kategorilerinde katılım gösterdiklerini ve sergilenen tüm ürünlerin katılımcılar tarafından hızla tüketildiğini aktaran Polach, "Fuarda en çok dikkat çeken ürünümüz ballı keklerimiz oldu. Standa koyduğumuz ürünler anında bitiyordu. Bu ürünlerimizin ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Ayrıca tuzlu krakerlerimiz de çok sevildi. Onların standları da kısa bir sürede boşaldı. Ziyaretçilerden çok mutluyuz çünkü her şeyin tadına baktılar. Nasıl dönüşleri olacağını merak ediyorum. Bunu 'önce yemek sonra ticaret olarak' değerlendiriyorum. "

Polach, sözlerine, "İstanbul harika bir şehir. İki kıtayı birbirine bağlayan bir şehir. Buranın çok kendine has bir atmosferi var. Duyguları anlatamam bunun hissedilmesi lazım. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü burası eşsiz. " diyerek son verdi.

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