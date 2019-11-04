Castrol Ford Team Türkiye'den, 2019 Türkiye ralli şampiyonasında büyük başarı

Castrol Ford Team Türkiye, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Yeşil Bursa Rallisi'nde "2 çeker" kategorisinde "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu kazanırken genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer aldı

Castrol Ford Team Türkiye'den, 2019 Türkiye ralli şampiyonasında büyük başarı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Castrol Ford Team Türkiye, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Yeşil Bursa Rallisi'nde '2 çeker' kategorisinde "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu kazanırken genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer alma başarısını gösterdi.

Ford Otosan açıklamasına göre, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası, sezonunun 7’nci ve son yarışı olan, Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi ile birlikte sona erdi. Yeşil Bursa Rallisi’nde ekipler, Orhaneli-Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Yeşil Bursa Rallisi’nden önce sezonun 6’ıncı yarışı olan 37’nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde "Markalar", "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu ilan eden Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde '2 çeker' kategorisinde "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu kazanırken genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer aldı.

- 2 çeker kategorisinde Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi şampiyon

'2 çeker' kategorisinde Fiesta R2T araçları ile sezon başından bu yana başarılı bir şekilde mücadele eden Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezonun son 2 yarışında gösterdikleri başarıyı Yeşil Bursa Rallisi’nde de tekrarlayarak 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2'nci kez üst üste "İki Çeker Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen iki yılın Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu, Castrol Ford Team Türkiye çatısında yetişen And Sunman ise Yeşil Bursa Rallisi’nde son etabın son kilometrelerine kadar şampiyonluk için götürdüğü rallide yoldan çıkarak zaman kaybetti ve sezonu Genç Pilotlar ikincisi olarak tamamladı.

- Türkiye Ralli Şampiyonası’nın şampiyonu Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi

Uluslararası yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa kupası sahibi pilotu Murat Bostancı deneyimli co-pilotu Onur Vatansever’ın de desteği ile 3'üncü kez Türkiye Ralli Şampiyonası ‘Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazandı.


- "Castrol Ford Team Türkiye olarak, 2019 ralli sezonunu domine ettik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda bu yıl kıyasıya bir mücadele yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Castrol Ford Team Türkiye olarak, bizim için oldukça çekişmeli bir sezonu geride bıraktık. Castrol Ford Team Türkiye olarak, 2019 ralli sezonunu domine ettik. Sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde ilk hedefimiz olan 'pilotlar', 'co-pilotlar', 'markalar' şampiyonluklarını elde etmiştik, sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi’nde de '2 çeker' kategorisinde yarışı birinci sırada tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en önemli 6 kategorisinden 5’inde şampiyonluğu aldık. Genç pilotlar kategorisinde bu yarışa kadar önde götürdüğümüz mücadelede son ana kadar mücadele ettik ve sezonu 2'nci sırada tamamladık. Oldukça zorlu geçen sezonu hedeflediğimiz kulvarların tamamında başarılı şekilde şampiyonluklar alarak tamamlamak bizleri çok mutlu etti. Tüm pilot, Co-Pilot ve teknik ekiplerimizi göstermiş oldukları bu üstün başarıdan dolayı kutluyor, bize sezon boyunca destek veren sponsorlarımıza da bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!
Ayhan Usta'nın Adıyaman usulü çiğköftesi yolculuğuna devam ediyor!
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEĞİTİM-BİR-SEN 13. BÖLGE TOPLANTISI
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor
TED Isparta lise öğrencileri atıklardan tebeşir üretiyor
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta
SDÜ'lü öğrencilerden örnek proje
​ALTIN ELMA OPTİMİST YARIŞMALARI START ALDI
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli”
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslar yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecekÇitçinin 2020 yılı destekleri belli oldu! İlk kez gübre parası ödenecek29 Ekim 2019
Vergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenlerVergi cezalarına yüzde 50 indirim! İşte yapmanız gerekenler29 Ekim 2019
Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Isparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet BayramıIsparta'da halkın katılımıyla coşku dolu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan Mevsimin en taze balık çeşitleri Gözde Balık'tan 29 Ekim 2019
İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?31 Ekim 2019
Vatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacakVatandaşı sevindirecek yeni düzenleme! 2 ayrı vergi alınmayacak30 Ekim 2019
ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!ÜN-TAŞ İLE KEYİFLİ VE KONFORLU YOLCULUK!30 Ekim 2019
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı29 Ekim 2019
BAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlarBAKA'ya 125 adet proje başvurusu yapıldı...İşte sonuçlar30 Ekim 2019
Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıRektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı29 Ekim 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştuEğirdir Belediye Başkanı Gök öğrencilerle buluştu31 Ekim 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…31 Ekim 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Burdur'da fuhuş operasyonuBurdur'da fuhuş operasyonu30 Ekim 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019