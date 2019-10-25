İSTANBUL - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Yeni Nesil Market" vizyonu doğrultusunda İstanbul Büyükçekmece'de ve Ömerli'de iki yeni Gurme CarrefourSA açtı.



CarrefourSa açıklamasına göre, şirket, Gurme marketlerine olan yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükçekmece ve Ömerli’de açılan iki yeni Gurme CarrefourSA, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme CarrefourSA’ların özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunu dile getirdi.



CarrefourSA olarak müşteri deneyimleri doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Kartallıoğlu, "Bu çerçevede İstanbul’un iki farklı noktası Büyükçekmece ve Ömerli’de Gurme formatımızı müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Her iki bölge de organize sanayi tesislerine olan yakınlığı dolayısıyla yoğun bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Gurme marketlerini önemsediklerini kaydeden Kartallıoğlu, "Farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği Gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu.





- "Müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlamış oluyoruz"





CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise şunları kaydetti:



"Gurme marketler, üç özelliğiyle öne çıkıyor; tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlamış oluyoruz. CarrefourSA olarak müşterilerimize, damaklarında alıştıkları tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz."





- Büyükçekmece ve Ömerli'deki Gurmeler





Öte yandan açıklamadaki bilgilere göre, Büyükçekmece’deki Gurme CarrefourSA, toplam bin 340 metrekare alan üzerine kuruldu. Büyükçekmece Gurme CarrefourSA’da alışılagelmiş yaş sebze-meyve, kasap, balık, unlu mamuller ve şarküteri reyonlarının yanı sıra taze sushiden et ve balık pişirmeye, mevsimine göre 50 çeşit kabuldü deniz mahsulünden Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen 85 çeşit yöresel peynir ve 30 çeşit referans dünya peynirine, zengin organik, glütensiz, light ve diabetik ürünlerden geniş bir mahzene kadar toplam 23 bin ürün yer alıyor. Ücretsiz eve teslim hizmeti sunan Büyükçekmece Gurme CarrefourSA, 25 kişilik personeli ve 45 adet kasası ile hizmet veriyor.



Ömerli’deki Gurme CarrefourSA ise toplam 811 metrekare alan üzerine kuruldu. Ömerli Gurme CarrefourSA’da alışılagelmiş yaş sebze-meyve, kasap, balık, unlu mamuller ve şarküteri reyonlarının yanı sıra mevsimine göre minimum 50 çeşit kabuklu deniz mahsulü ile deniz ve kültür balığı, Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen 85 çeşit yöresel peynir ve 30 çeşit referans dünya peynirine, zengin organik, glütensiz, light ve diabetik ürünlerden geniş bir mahzene kadar toplam 17 bin ürün yer alıyor. Ücretsiz eve teslim hizmeti sunan Ömerli Gurme CarrefourSA, 20 kişilik personeli ile müşterilerine hizmetlerini ulaştırıyor.

