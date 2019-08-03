Caretta carettalar Çıralı'nın simgesi oldu

- Antalya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajına sahip bölgesi Çıralı, son 15 yılda yapılan çalışmalarla ülkedeki en önemli caretta caretta üreme alanlarından biri haline geldi - Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe: - "Çıralı'da sahilde ateş

Caretta carettalar Çıralı'nın simgesi oldu
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajıyla öne çıkan bölgesi Çıralı, son 15 yılda yapılan çalışmalarla ülkedeki en önemli caretta caretta üreme alanlarından biri haline dönüştü.

Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi, son yıllarda yapılan çalışmalarla caretta carettalarla da anılmaya başlandı.

Bölgede 19 yıl önce vatandaşlar tarafından kaymakamlığın desteğiyle Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatif gönüllüleri, nesli tükenme tehdidi altındaki carettalar için gece gündüz çalışma yaptı.

Yuvalar koruma altına alındı, üreme dönemlerinde sahil vatandaşlara kapatıldı, plajdaki şezlonglar kaldırıldı, ışıklar kapattırıldı.

Bölge sakinlerinin çalışmalarıyla bölgede o dönem 30-40 civarı olan yuva sayısı 150'yi aşmaya başladı.

Carettaların bölgede çoğalması, turistlerin onları görmek için ziyaret etmeye başlamasıyla caretta bir simge olarak kabul edilmeye başlandı. Çıralı'da caretta meydanından, pansiyon levhalarına, süs eşyalarına kadar bakılan her yerde caretta carettaların resimlerine, figürlerine rastlanılıyor.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, AA muhabirine, Çıralı'da Türkiye'ye örnek olacak bir koruma çalışmasının yapıldığını söyledi.

Kooperatif gönüllülerinin mayıstan ekime kadar gece gündüz carettalar için canla başla mücadele ettiğini aktaran Karameşe, "Çıralı'da sahilde ateş yakmak, kamp yapmak, arabaların, bisikletlerin alana girmesi, hava karardıktan sahile inilmesi yasak. Hava karardıktan sonra sahil carettalara ait. Saat 21.00'dan sonra sahilde kimseyi bulamazsınız. Halkımız ve turistler de bu konuda duyarlılık gösteriyor." dedi.

- "Çıralı'da 7'den 70'e herkes kaplumbağalarla ilgileniyor"

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı ile carettanın birbiriyle özdeşleştiğini bildirdi.

Türkiye'de kaplumbağa denilince akla Çıralı'nın geldiğine dikkati çeken Altınkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki en iyi koruma alanlarından birisiyiz. Çıralı sahilini hem biz hem de kaplumbağalar kullanıyor. Onlarla yaşamayı öğrendik. Birbirimize saygı gösteriyoruz. Yaşam alanlarına dokunmuyoruz. Caretta carettaların turizme de katkısı çok büyük. Merak edenler buraya geliyor. Sabahları yavruların çıkışını yüzlerce kişi izliyor. Çıralı'da 7'den 70'e herkes kaplumbağalarla ilgileniyor. Yaşlı amcaları da sahilde kaplumbağa yuvalarını tespit etmek için yürüdüğünü görebilirsiniz. Okulumuzda figürlerini kullanarak çocuklara kaplumbağa sevgisini aşılıyoruz. 1990'lı yıllarda Çıralı'nın yarısı golf sahası ilan edilmişti. Köylüler de bu tahsisi iptal etmek için dava açtı. Davada da carettaların varlığı kullanıldı. Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış carettalar sayesinde mahkeme heyeti tahsisi iptal etti. Çıralı o dönem carettaların varlığı sayesinde doğal sit alanı ilan edildi. O günden bu yana onları koruyoruz. Onlar da bizi koruyor."

- "Carettalar için gelen misafirlerimiz var"

Turizmci Ramazan İtaatli ise caretta dostu işletmeci belgesinin bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki bütün turizmcilerin carettalara büyük özen gösterdiğine işaret eden İtaatli, "Havanın kararmasıyla sahilimizdeki şezlongları kaldırıyoruz. Işıkları kapatıyoruz. Müşterilerimizin sahile gitmemesi gerektiğini anlatıyoruz. Carettalar bizim Çıralı'da varoluş nedenlerimiz. Carettalar için gelen misafirlerimiz var. Özellikle tatillerini yavru çıkışlarına denk getiriyorlar." diye konuştu.

İngiliz turist Emily Roee, geçen yıl yavru çıkışlarına tatillerinin denk geldiğini ifade etti. Unutulmaz bir deneyim yaşadıklarına değinen Roee, bu yıl da özellikle tatillerini bu döneme getirdiklerini, her sabah güneşin doğuşuyla kalkarak caretta yavrularını izlediklerini kaydetti.

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