Canan Karatay'dan çocuklara beslenme uyarısı

Prof. Dr. Karatay, "Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yağ olmasa beyin çalışmaz." dedi.

Canan Karatay'dan çocuklara beslenme uyarısı
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Isparta Düğün Salonları

MUĞLA - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olması için sağlıklı beslenmesi ve yaşaması gerektiğini söyledi.

Sağlık için sadece beslenmenin değil, yaşamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Karatay, çocuklara şeker verilmemesi gerektiğini, şekerin çocuklar için adeta zehir olduğunu dile getirdi.

Ekmeklerin de vücutta şekere dönüştüğü için aynı etkiyi yaptığına dikkati çeken Karatay, piyasadaki ekmeklerin vücuda girer girmez şeker olduğunu ifade etti.

Karatay, özellikle bazı tatlı ürünlerde çocukların fizik ve ruh sağlığı gelişimi için gerekli hiçbir besinin bulunmadığını savundu.

"Çocuklarımızın maalesef büyük bir çoğunluğu hasta"

Çocukların tükettiği şeker, çikolata, gofret ve mısır gevreği gibi birçok gıdanın ultra işlenmiş gıdalar olduğunu vurgulayan Karatay, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünleri hakikaten vücutları kaldıramıyor. Çocuklarımızın maalesef büyük çoğunluğu hasta. Gençlerimizin büyük çoğunluğu hasta. Bu ülkede 20 yaşındaki çocukların tiroit kanseri olmasını artık düşünmemiz lazım. Bunun bir milli politika olması lazım. Japonya'da çok önemli bir uygulama var. Bu uygulama örneğini bütün dünya uygulamaya başladı. Güney Kore'de uyguluyor. Bunları lütfen inceleyelim. Çocuklarımıza okullarda eğitim verilecek. Eğitimle beraber örnek yiyecekler verilecek. Japonya'da çocukların beslenme çantası yok. Okullarda yiyeceklerini kendileri hazırlıyor. Bulaşıklarını da yine kendileri yıkıyor."

"Japonya'da akşam mutlaka deniz ürünü yiyorlar"

Çocukların bu şekilde daha mutlu, yediklerinin de oldukça sağlıklı ürünler olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti:

"Japonya'da iki öğün yiyorlar ve akşam mutlaka deniz ürünü yiyorlar. Bol protein ve bol yağ, o güzel çocukların vücuduna girmesi lazım. Bizim en faydalı ürünümüz yumurtadır, köy yumurtasıdır. Köy yumurtasını mutlaka çocuklarımızın tüketmesi lazım. Japonya'da yedi yaşından sonra çocuklara günde mutlaka iki yumurta yediriliyor. Japonya, bugün nasıl süper zeka çocuklarla dolu."

Karatay, Güney Kore'nin de Japon modelini uygulamaya başladığına işaret ederek, "Bizim de bu modeli uygulamamız lazım. Bu, okullarda başlar. Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman, vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yağdan korkmayacağız. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz. Beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar. Şekeri, unu yüklediler. Tahıl beyni çalıştırmaz. Çocuklar hazır ve paketlenmiş gıdaları yedikleri zaman, hiperaktif oluyorlar. Çocuklara yanlış besin verildiği zaman hücreleri, beyni çalışmıyor, hiperaktif oluyorlar. 12 yaşındaki çocuklara bugün antidepresan veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yanlış beslenmenin çocuklarda çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu vurgulayan Karatay, çocukların beyninin, sinir sisteminin, gözünün, kalbinin ihtiyacı olduğu hakiki besinin, çocuklara verilmediğini savundu.

Muhabir: Ali Ballı


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