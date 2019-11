Can Öncü Malezya’da piste çıkıyor İSTANBUL - Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası on sekizinci yarışı olan Malezya’da piste çıkıyor.Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcu