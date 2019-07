HATAY (AA) - FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Selahattin Deniz'in, doğadan topladığı çamur, taş ve ahşap parçalar kullanarak yaptığı sanat eserleri ilgi görüyor.



İskenderun'un Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan atölyesinde çamur, taş ve tahtayı işleyerek sanat becerisini ortaya koyan Deniz, vazodan tabağa, tablodan heykele kadar birbirinden farklı çalışmalara imza atıyor.

Bir tarih müzesini andıran atölyesinde 20 yıldır biriktirdiği tarihi eşyaları da sergileyen Deniz, lokantacılık mesleğini bırakarak hobi olarak başladığı çamur, taş ve ağaç parçalarından sanat eserleri yapma tutkusunu mesleğe dönüştürdü.

Heykeltıraşlığa merakı sonucu lokantacılığı bırakarak eserler yapmaya çalışan Selahattin Deniz, sanat eserleri yapma konusunda eğitimsiz olmasına karşın deneme yanılma yöntemiyle eserlerini oluşturdu.

Selahattin Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce heykeltıraşlığa merak duymaya başladığını belirterek, taş, çamur ve ağaçlar üzerinden değişik şekiller üzerinde uğraştığını söyledi.



Ortaokul dönemlerinden itibaren güzel resimler çizdiğini belirten Deniz, "Elime bir avuç çamur aldıktan sonra hayatım değişti. Ondan sonra hep çamurla uğraştım. Zaman zaman yapacağım heykellerin resimlerini çiziyorum." diye konuştu.

Çamur ile uğraşmanın kendisine huzur verdiğini anlatan Deniz, şöyle dedi:

"Bende hobiydi ama şimdi mesleğe dönüştü. Siparişler alıyorum hemen hemen her boyutta ve her hacimde çalışma yapıyorum. 20 yıl önce bir avuç çamurla başladı her şey. Atölye olarak kullandığım ev terk edilmiş bir haldeydi. 10 traktör çöp çıkardım bu evden. Daha sonra inşaat işlerini de yaptıktan sonra bu hale getirdim. Çok emek sarf ettim atölyeme duvarlarda parmak izlerim var. Terk edilmiş bu binayı güzelleştirdim ve müze haline getirdim."

Sürekli atölyede çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Deniz, Türkiye'nin her yerine eserini gönderdiğini ve o açıdan güzel bir iş yaptığına inandığını aktardı.



Kendisini huzurlu görünce ailesinin de mutlu olduğunu ifade eden Deniz, "Çamura, taşa ve ağaca şekil verirken çok keyif alıyorum. Başardığınızı görünce daha mutlu oluyorsunuz. Başarmak güzel bir duygu insana öz güven veriyor. İnsanların mutlaka güzel sanatların bir dalıyla uğraşmalarını tavsiye diyorum." diye konuştu.

Tarihi malzemeleri bulunca alıp atölyesinde sergilediğini belirten Deniz, aynı zamanda doğada gezip bulduğu değişik taşları da koleksiyon olarak topladığını ifade etti.

Deniz'in 20 yıllık komşusu Mustafa Bal da "Biz çok mutluyuz, mahallemize renk kattı. Daha önce bu ev çöplük içerisindeydi ama şimdi müzeye çevirdi." sözlerine yer verdi.