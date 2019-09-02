"Çamlıyayla 5. Motofest Festivali"

MERSİN - Çamlıyayla Belediyesi tarafından bu yıl 5'si düzenlenen "Çamlıyayla Motofest Festivali" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Zevzek tepesi'nde düzenlenen festivalde motosiklet yarışları ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, festivalde yaptığı konuşmada, festivale her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

Festivalin ilçe tanıtımına katkı sağladığını ifade edeb Tepebağlı, "Festivalimize bu yıl ilgi vardı. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Festivalimiz her yıl üzerine koyarak seyir zevki yüksek bir organizasyon olma yolunda ilerliyor." dedi.

Festival kapsamında dereceye giren sporcular ödülleri verildi.



