"Çamlıyayla 5. İğne Oyası Festivali"ne doğru

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenecek olan "5. İğne Oyası Festivali"nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında el emeğiyle yapılan iğne oyalarının sergileneceğini belirtti.

Çamlıyayla'nın iğne oyasının ana vatanı olarak kabul edildiğini ifade eden Tepebağlı, ilçenin iğne oyalarının uluslararasında da bilindiğini kaydetti.

İğne oyalarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Tepebağlı, "İğne oyasının patentleşmesi için önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve milletvekillerimizle görüşerek gerekli başvuruyu yapacağız. Amacımız iğne oyasını Çamlıyayla'nın en önemli markası haline getirmek." diye konuştu.

Tepebağlı, festivalin ilçe tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla iğne oyasına ilginin arttığını kaydetti.

Çamlıyayla ilçesinde 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında çeşitli gösteriler sunulacak.