ADANA - Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar D.G. ve E.B. ile avukatları katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklar, uyuşturucu kullandıklarını ancak ticaretini yapmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan önce 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı, suçun bir camiye 62 metre mesafede olması nedeniyle de cezayı 15'er yıla çıkarttı. Duruşmadaki iyi halleri gerekçesiyle cezaları 12 yıl 6 aya düşürülen sanıklara, 25'er bin lira adli para cezası da verildi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 13 Kasım 2018'de operasyon yapan polis, Küçükoba Camisi'nin yakınındaki E.B. ve D.G'yi, bir kişiye 4,80 gram esrar satarken yakalamıştı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.