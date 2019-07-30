MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamalan Şehitliği'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mezarlık ve şehitliklerin bakım ile onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi ve Toroslar'da şehit düşen Türk-Alman askerlerinin anısına yapılan Çamalan Şehitliği'nde bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, şehitlikte bulunan anıt, temsili asker heykeli ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşlarının boyaları yeniledi, heykelin yıpranmış olan kısımlarını onardı.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını belirterek, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.