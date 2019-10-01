"Çalışanların dilediği yemeği yeme özgürlüğü yüksek meblağlardan geçmiyor"

Edenred tasarruf danışmanı Özlem Denizmen: - "Seçme şansı olmayan, her gün benzer yemekleri yemek zorunda olan çalışanlar ile dilediği yemeği yeme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar arasında verim açısından gözle görülür bir fark oluyor. Çalışanların bu ha

"Çalışanların dilediği yemeği yeme özgürlüğü yüksek meblağlardan geçmiyor"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu Edenred tasarruf danışmanı Özlem Denizmen, "Seçme şansı olmayan, her gün benzer yemekleri yemek zorunda olan çalışanlar ile dilediği yemeği yeme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar arasında verim açısından gözle görülür bir fark oluyor. Çalışanların bu haklara sahip olması sanıldığı gibi yüksek meblağlı rakamlardan geçmiyor, hatta bunu yaparken tasarruf yapmak da mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Denizmen yaptığı açıklamada, tasarruf ve çalışan motivasyonu konusunu değinerek, şirketlerin verimliliklerini artırmaları için çalışanların sağlıklarını, öğle yemekleri, kahvaltı gibi ihtiyaçlarını da düşünmeleri gerektiğini kaydetti.

Seçme şansı olmayan, her gün benzer yemekleri yemek zorunda olan çalışanlar ile dilediği yemeği yeme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar arasında verim açısından gözle görülür bir fark olduğunu ifade eden Denizmen, çalışanların bu haklara sahip olmasının sanıldığı gibi yüksek meblağlı rakamlardan geçmediğini, hatta bunu yaparken tasarruf yapmanın da mümkün olduğunu bildirdi.

Denizmen, “İşletmeler için en büyük avantajlardan birisi ise firmada isterseniz 1 kişi olun, isterseniz de 1000 kişi, tüm işletmeler bu hizmetten faydalanabiliyor.” ifadelerini kullandı.


- İşveren için çalışan başına ayda ortalama 420 TL tasarruf imkanı


Açıklamaya göre, Türkiye’de yemek kartları aracılığıyla çalışanlarına yemek sağlayan işverenlere yüzde 90’a kadar vergi avantajı sağlanıyor. Bu da işveren için çalışan başına ayda ortalama 420 TL, yılda ise 5 bin TL’ye kadar tasarruf anlamına geliyor. İşveren yemek kartları aracılığıyla çalışanlara özgürce yemek seçme hakkı verirken hem tasarruf edebiliyor hem de çalışanların motivasyonunu artırabiliyor.

Türkiye’de yemek kartı sektörünün öncülerinden biri olarak Edenred'in yemek kartı çözümü olan Ticket Restaurant bulunuyor. Türkiye’de 28 yıllık bir geçmişi olan Ticket Restaurant yemek kartları 45 binden fazla noktada kullanabiliyor. Böylece çalışanlar kolayca dilediği zaman, dilediği yerde istediği yemeğe ulaşabiliyor.

Bir firma herhangi bir yemek kartı şirketi ile anlaşırken yemek kartı ağının ne kadar yaygın olduğuna, şirketin avantajlı kampanyalar yapıp yapmadığını ve mobil uygulamasının olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

Edenred Ticket Restaurant kullanıcıları akıllı telefonlarına indirdikleri MyEdenred uygulaması ile Dolu Dolu kampanyalarını takip edip, hangi restoranda indirim ve kampanya olduğunu takip edebiliyor, harcama yaparken kazanıyor ve yüklenen bakiyelerini daha uzun sürede kullanabiliyorlar.

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden kart bakiyelerini, hesap hareketlerini takip edebiliyor. Bunlara ek olarak Ticket Restaurant kartları yanlarında olmasa bile QR kod ile ödeme yapabilme kolaylığı yaşıyor.


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