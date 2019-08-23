Çalışan hataları siber güvenliği riske atıyor

Kaspersky'nin araştırmasına göre, endüstriyel ağlardaki siber güvenlik vakalarının yarısı çalışan hatalarından kaynaklanıyor - Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Marka Müdürü Georgy Shebuldaev: - "Bu yılki araştırma, şirketlerin endüstriyel ağlarının gü

Çalışan hataları siber güvenliği riske atıyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kaspersky'nin araştırmasına göre, endüstriyel ağlardaki siber güvenlik vakalarının yarısı çalışan hataları sebebiyle ortaya çıkıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, otomasyona rağmen insan faktörü halen endüstriyel süreçleri riske atabiliyor. Çalışanların yaptığı hatalar veya istemeden yapılan hareketler, geçtiğimiz yıl operasyonel teknoloji ve endüstriyel kontrol sistemi (OT/ICS) ağlarını etkileyen vakaların yüzde 52’sini oluşturdu.

Şirketin "Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu 2019" adlı raporuna göre bu sorun çok daha geniş ve karmaşık bir durumun bir parçası. Endüstriyel altyapıların giderek daha karmaşık hale gelen yapısı karşısında daha gelişmiş koruma yöntemleri ve beceriler gerekiyor. Kurumlar bu yeni tehditlerle başa çıkabilecek profesyonelleri bulmakta zorlanıyor ve çalışanların konu hakkındaki farkındalığı düşük seviyede bulunuyor.

Birçok endüstri şirketi, endüstriyel ağlarını dijitalleştirmeyi ve Endüstri 4.0 standartlarını uygulamayı planlıyor. Her beş kurumdan dördü (yüzde 81) operasyonel ağların dijitalleştirilmesini bu yıl tamamlanması gereken önemli veya çok önemli bir iş olarak görüyor. Ancak, bağlantılı altyapıların faydaları olduğu gibi siber güvenlik riskleri de var.


- Yüksek seviyede güvenlik için özel önlemlere yatırım şart


Araştırmaya katılanların yüzde 87'si OT/ICS siber güvenliğinin endüstri şirketleri için en önemli önceliklerden biri haline geldiğini düşünüyor. Ancak gerekli seviyede güvenlik için özel önlemlere yatırım yapmalı ve bunları verimli şekilde kullanabilme becerisine sahip profesyonelleri işe almaları gerekiyor. Şirketler siber güvenliğe öncelik verdiğini belirtse de sadece yarısı (yüzde 57) endüstriyel siber güvenlik için bütçe ayırıyor.

Bütçe kısıtlamalarının yanı sıra konu hakkında yetkin eleman eksikliği de bulunuyor. Kurumlar endüstriyel ağların güvenliğini yönetme becerisine sahip siber güvenlik uzmanı bulmakta zorlanmakla kalmıyor, ayrıca OT/ICS ağ operatörlerinin siber güvenlik sızıntılarına neden olabilecek davranışların neler olduğunu bilmediğini düşünüyor. Bu sıkıntılar siber güvenlik yönetimine ilişkin iki büyük endişeyi oluşturuyor. Ayrıca, zararlı yazılım bulaşması ve daha ciddi hedefli saldırılar gibi ICS vakalarının yarısının neden çalışan hatalarından kaynaklandığını da açıklıyor.

Şirketlerin yaklaşık yarısında (yüzde 45), bilgi teknolojileri altyapı güvenliğinden sorumlu kişiler temel görevlerine ek olarak OT/ICS ağlarını da kontrol ediyor. Böyle bir yaklaşım beraberinde güvenlik risklerini de getiriyor. Operasyonel ve kurumsal ağlar giderek daha bağlantılı hale gelse de bunların uzmanları siber güvenlik için farklı yaklaşımlara (yüzde 37) ve farklı hedeflere (yüzde 18) sahip.


- "Şirketler endüstriyel ağ güvenliğini önemsiyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Marka Müdürü Georgy Shebuldaev, bu yılki araştırmanın şirketlerin endüstriyel ağlarının güvenliğini artırmak istediğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ancak yetkin eleman azlığı ve çalışan hataları gibi riskler çözüldüğünde başarılabilir. BT güvenliği uzmanları ve endüstriyel ağ operatörlerinin düzenli eğitimi ile teknik korumayı bir araya getiren çok katmanlı bir yaklaşım izleyerek ağların tehditlere karşı korunmasını sağlayabilir ve güncel becerilere sahip olabilirsiniz.”

Endüstriyel siber güvenlik için teknik gelişme kaydetmek ve farkındalık kazanmaya ek olarak kurumların dış dünyaya sıkıca bağlı olabilen endüstriyel IoT’ye özel bir koruma sistemi kurmayı düşünmesi gerekiyor. Şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 41), koruyucu bakım veya dijital ikiz kullanarak OT/ICS ağlarını buluta bağlamaya hazır durumda.

Waterfall Security Solutions İş Geliştirme Direktörü ve IIC Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı Dr. Jesus Molina da Kaspersky adına ARC Advisory Group tarafından düzenlenen anketin IIoT uç cihazları ile bulut hizmetleri arasında artan bağlantının bir güvenlik sorunu olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Bu sorun, IIC Endüstriyel IoT Güvenlik Çerçevesi ve IoT Olgun Güvenlik Modeli için en iyi örneklerin oluşturulmasının ardındaki en büyük nedendi.” ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019