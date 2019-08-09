Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede

- Muğla'da kiralanan kişilerce çalındığı öne sürülen iki milyon dolar değerindeki teknenin bulunması için İnterpol'e bildirimde bulunuldu - Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen: - "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütü

Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ/ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Marmaris ilçesinden kiralanan kişilerce çalındığı iddia edilen iki milyon dolar değerindeki teknenin bulunması için İnterpol'e bildirim yapıldı.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait "Ghost 3" isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz'da yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandı. Şüpheliler, takip cihazını sökerek bir koydaki sala bağladıkları yatla ortadan kayboldu. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz'da kiralama süresi dolmasına rağmen teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine teknenin bulunması ve şüphelinin yakalanması için İnterpol ile bağlantıya geçti.

Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, AA muhabirine, şirketlerinin bünyesindeki Türkiye'nin en modern, kaliteli yat charter teknelerinden birinin çalındığını söyledi.

Çalınan teknelerinin arkasından ciddi bir takip yapıldığını belirten Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler ama ilk defa bu kadar bilgi toplandı. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz, mutlaka bulacağız." diye konuştu.

Hırsızlığı Akdeniz'de uzun zamandır konuşulan çok profesyonel bir korsanlık suç örgütünün gerçekleştirdiğini savunan Pekşen, bu suç örgütünün kaçırdığı teknelerin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

- "Birden çok pasaport kullanıyorlar"

Akdeniz'de yılda ortalama 50 tekne çalındığını öne süren Pekşen, "Bunlar da çok kıymetli, değerli turistik tekneler. Çalınan teknelerin başka ülkelerde çalıştırıldığı bilgileri geliyordu. Bizde maalesef bu olayla muhatap olduk. Birden çok pasaport kullanıyorlar. Pasaportları bir gün kullanıp otellerde bir günden fazla kalmıyorlar. Kaldıkları yerde sürekli nakit ödeme yapıyorlar."dedi.

Pekşen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknenin bulunması, hırsızların yakalanması için çok gayretli ve iyi niyetli çalıştığını bildirdi.

Türkiye'nin herkesin güvenerek teknesini getirebileceği çok sayıda marinası, çok sayıda üreticisi ve bakım teknik servisi olan bir ülke olduğuna işaret eden Pekşen, "Deniz turizminde iddialı bir ülkeyiz. Onun için şu gerçek herkesin kafasına yerleşmeli, hiç kimse Türkiye'den tekne çalamaz. Türkiye'den tekne çalmanın bedeli çok ağır olacaktır. Buradan alınıp götürülen bir tekne başka yerlerde kullanılamaz. Türkiye buna izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Hırsızlığın şirkete zararının 2 milyon dolar olduğunu belirten Pekşen, "Bunun ötesinde teknenin çok sayıda rezervasyonları var. Rezervasyonların yeniden planlanarak müşterilerin gönüllerinin alınması, bize olan güvenlerinin ayakta tutulması için olağan üstü çaba gösteriyoruz. Tüm müşterileri arayıp bilgilendirdik. Tekne bulunamadığı takdirde başka teknelerle kendilerini tatil olanaklarını devam ettirmek istiyoruz. Bize manevi zararı çok ağır oldu." şeklinde konuştu.

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