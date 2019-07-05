Çaldıkları hayvanları kurbanlık olarak satmışlar Kahramanmaraş'ta çaldıkları 10 küçükbaş hayvanın bir kısmını kurbanlık olarak satan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.Merkez Dulkadiroğlu Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocalar Mahallesi'nde ikamet eden Cuma Gönen'in (40) ahır