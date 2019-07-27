KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çağlayancerit ilçesinde motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, kaymakamlık önünde düzenlenen törende, motosiklet kullanımının ilçede çok yoğun olduğunu belirtti.

Motosiklet sürücülerinin kask takmadan trafiğe çıktığına şahit olduklarını dile getiren Çakmak, "Yaşanan trafik kazalarında vatandaşlarımız hayatlarını kaybedebiliyor. Bugün ilçe Emniyet Müdürlüğümüz ve bu birimlere bağlı ekiplerimizle toplumda farkındalık oluşturma, özellikle de kask takmanın faydalarını anlatabilme, kask takmanın önemini anlatabilmek için motor sürücülerimize kask hediye ettik. Umuyorum ve diliyorum ki motorlarla trafiğe çıkan herkes kask takma alışkanlığını edinir." dedi.

Çakmak, kaskların temin edilmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

Törene, İlçe Emniyet Amirliğinden Komiser Yardımcısı Yusuf Zeytun , İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk, Fatih Mahallesi muhtarı Hasan Gökburun, İstiklal Mahallesi muhtarı Salman Dolgun ve ilgililer katıldı.