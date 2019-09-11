Büyükşehir'den Lara'ya engelsiz plaj ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesince Lara Sahili'nde engelsiz plaj çalışması başlatıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı'nda yapılan düzenlemenin ardından, Lara Sahili de engelli vatandaşların kullanımına uygun h