ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda ilçe belediyeleriyle ortak hareket edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili, Antalya Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu, 19 ilçe belediyesinin temizlik işleri müdürleri ve zabıta amirlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hayvanlardan taşınabilecek hastalıklar, hayvansal atıklarla ilgili yapılması gerekenler ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, alınacak ortak tedbirleri anlattı.

- ASAT'tan 30 tonluk su deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince Gündoğmuş'a 27 kilometre mesafede bulunan Kayabükü Mahallesinde 30 ton kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi.

Ekipler, bölgede 2 bin 500 metre boru hattı imalatı yaparak, 15 hanenin şebeke bağlantılarını düzenledi.

Yetkililer, deponun saniyede iki litre suyla beslendiğini, yaz ortası olmasına rağmen tam dolu olarak hizmet verdiğini belirtti.



