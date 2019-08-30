MERSİN - Mersin'in Tarsus, Erdemli, Anamur ve Gülnar ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tarsus'ta ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşundan bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Teğmen Alaaddin Burak Semerci tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Gazilerin ve öğrencilerin okudukları şiirin ardından Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal makamında tebrikleri kabul etti.

Tokat Vali Yardımcılığı görevine atanan Yüksel Ünal, bayram programında protokol üyeleri ve vatandaşlarla da vedalaştı.

- Erdemli

Erdemli'deki tören Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ayşegül Seda Tabak yaptı.

Tabak, Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından Kula ve Tollu tebrikleri kabul etti.

- Anamur

Anamur'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yüzbaşı Selahattin Onur yaptı. Öğrencilerin şiir okuması ve protokolün tebrikleri kabulüyle tören sona erdi.

- Gülnar

Gülnar'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ömer Furkan Yayla tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program İlçe Kaymakamı Mustafa Ayvat'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.