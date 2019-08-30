Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kutlama etkinlikleri düzenlendi

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü kutlanıyor
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü kutlaması Adana’da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bindikleri askeri araçta alandaki vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle son buldu.

- Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine yeni atanan Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

İlk programın ardından Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Su, ardından Kireçtepe ve Seçer ile askeri araca binip, alandaki katılımcıların bayramını kutladı.

Törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, bayrak flama grubu, askeri birlik ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'daki tören, Cumhuriyet Alanı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan makamında tebrikleri etti.

Gündüz Caddesi'nde devam eden etkinliklerde, halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Resmi geçit töreni ile son bulan programa CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Antakya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'deki törenler Valilik Kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun'un anıt şeref defterini imzalaması ve makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından etkinlikler Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti.

Buradaki etkinliklerde günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan geçit töreniyle etkinlikler sona erdi.

Törene Vali Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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