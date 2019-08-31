ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Atatürk Anıtı önünde başlayan fener alayı yürüyüşü, Belediye Binası arkasındaki konser alanında sona erdi.



Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, ilçe protokolü, siyasi ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün son bulduğu alanda, şarkıcı Çelik sahne aldı.

Çelik, şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı'nı da seslendirirdi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Havai fişeklerin de atıldığı konserin sonunda Belediye Başkanı Yücel, Çelik'e su kabağı üzerine işlenen resmini ve Atatürk portresini hediye etti.