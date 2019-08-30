ANTALYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle kutlandı.
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.
Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, ellerinde Türk bayraklarıyla yabancı turistler de katıldı.
Garnizon Komutanlığının çelenk sunumunu yapan askerler, vatandaşlar tarafından bir süre alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Karaloğlu tebrikleri kabul etti.
Şiirlerin okunduğu, çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, resmi geçitle sona erdi.
- Muğla
Muğla'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Esengül Civelek, Valilikte tebrikleri kabul etti.
Tören, resmi geçitle sona erdi.
- Isparta
Isparta'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şiirler okundu, gösteriler yapıldı.
Vali Seymenoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.
- Burdur
Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Valilikte bayram tebriklerini kabul etti.
Ardından meydanda kutlama törenine geçildi. Vali Şıldak, Ercengiz ve Baburşah, aracın üzerinden halkı selamladı.
Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu program, askerlerin, öğrencilerin ve zırhlı askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.