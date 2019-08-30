Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı - Antalya'daki törenlere yabancı turistler de Türk bayraklarıyla katıldı