OSMANİYE - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, Kadirli ilçesinde törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Kaymakam Tamer Orhan, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Aydoğan, ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Üst Çavuş Ali Eyar, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Program, Kaymakam Orhan’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

