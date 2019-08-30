Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te törenlerle kutlandı

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
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Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Vali Gül, makamında tebrikleri kabul etti.

- Adıyaman

Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Pekmez, makamında tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hüseyin Gürfidan, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusu ile varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık, şeref dolu tarihinden aldığı kuvvetiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkez folklor ekibi gösteri sundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.

Vali Özkan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Trabzon Caddesi'nde devam eden törende, Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören geçit töreniyle sona erdi.

- Kilis

Kilis'te ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Meydandaki törenin ardından Vali Recep Soytürk, makamında protokol üyelerinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Piyade Yarbay Mesut Denli, milletçe 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasını fırsat bilen dönemin emperyalist güçlerinin Mondros ve Sevr antlaşmaları ile vatan topraklarına göz diktiğini ancak Türk milletinin "Ben ezelden beri hür yaşadım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini hesaba katmadığını ifade eden Denli, şunları kaydetti:

"Asil milletimiz yediden yetmişe bütün fertleriyle el ele verip elinde avucunda ne varsa fedakarlık yaparak ordusuyla tek vücut olmuş ve vatanı düşman işgalinden ebediyen kurtarmak için cepheye koşmuştur. Toplumun tüm kesimleri ile din, dil, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya gelmiş, bu kutsal mücadelede omuz omuza yer almıştır. Bu zafer, Türk yurdunun bağrına dayanan hançerin milletçe sökülerek özgürlük ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyen düşmanın dize getirilişinin destanıdır."

Konuşmanın ardından program, halk oyunları gösterileri, şiirler okunması ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

- Malatya

Malatya'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı. Anıt önündeki törenin ardından Baruş, makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde düzenlenen geçit töreni öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan 2. Ordu'da görevli İstihkam Binbaşı Mehmet Uluorman, 30 Ağustos'ta Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğunun belirtti.

Törene, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, tören Şehitlik Anıtı'ndaki saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra Şanlıurfa Valiliğinde devam eden programda Vali Erin, Tuğgeneral Ağbuga ve Başkan Beyazgül tebrikleri kabul etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı binbaşı Veli Yılmaz'ın yaptığı törende, öğrenciler de halk oyunları gösterisi sundu.

Kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki geçit töreniyle son buldu.

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