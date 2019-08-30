BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, dolayısıyla tören düzenlendi.



Tören, Kemer Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam vekili Rabia Naçar ile Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Özilhan, büyük zaferin Türkiye Cumhuriyetinin oluşumunda dönüm noktası olduğunu söyledi.



30 Ağustos Zaferi'nin dünya tarihinde eşine az rastlanır bir irade savaşı olduğunu ifade eden Özilhan, "30 Ağustos Zaferi, Türk Milleti'nin en güç şartlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde, hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden birisidir. Bu zafer, dünya üzerindeki esir milletlere de örnek teşkil etmiş, onları da cesaretlendirmiştir." dedi.



Programda, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerler şiir okudu.

Ardından Kaymakam Naçar, tebrikleri makamında kabul etti.



