KAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde törenle anıldı.

Elbistan ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ali Demir ve Garnizon Komutanı Asteğmen Bilal Durmuş, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra anma programına Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonunda devam edildi.

- Afşin

Afşin Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra anma programı Afşin Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, Hayati Vasfi Taşyürek Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu tarafından gerçekleştirildi.

Hayati Vasfi Taşyürek Ortaokulu Müdürü Muharrem Aycan, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edişinin, Türk milletini derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

- Andırın

Andırın Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi.

Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra anma programı, Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda, Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.

Okulun tarih öğretmeni Leyla Şişman, burada yaptığı konuşmada, yakın coğrafyada yaşananları gördükçe Büyük Gazi'nin bu millete emaneti olan Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın önemini daha iyi anladıklarını ve bu değerleri koruma noktasında daha çok sorumluluk hissettiklerini belirtti.

- Türkoğlu

Türkoğlu Millet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, solo, oratoryo ve sinevizyon gösteriminin ardından program son buldu.