ADANA - Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana İncirlik'te konuşlu 39. Hava Kanat Komutanlığında anma etkinliği gerçekleştirildi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, üste çalışan ABD'li askerlerle İspanyol Patriot Birliğinde görevli İspanyol ve üst görevli Türk askerlerinin anma töreni düzenlediği belirtildi.

"Bugün, modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırırken, Türk ortaklarımızla omuz omuza durduk." ifadesine yer verilen açıklamada, Atatürk'ün Türkiye'nin ilk seçilen cumhurbaşkanı ve hayatını kültürel ve sosyopolitik reformlarla Türkiye'yi modernize etmeye adayan bir kahraman olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Atatürk, sonsuza dek Türk Cumhuriyeti'nin şerefli tarihini ve milli gururunu temsil edecek ve Türk halkının kalplerinde ve akıllarında yaşayacak." ifadelerine de yer verildi.