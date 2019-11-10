GAZİANTEP - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te törenle anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Malatya

Malatya Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından çelenk sunumu yapıldı.

İki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, "Anıt Defteri"ni imzaladı.

Vali Baruş, deftere şunları yazdı:

"Sizin tarihe altın harflerle yazılan destansı mücadele ruhuyla Anadolu topraklarında yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi ülkemizin üzerine çöken karanlığı aydınlatmış ve Cumhuriyetimiz bu aydınlık temelin üzerine bina edilmiştir. Sizin liderliğinizde, İstiklal Savaşı kahramanlarımızın verdiği emsalsiz mücadeleler neticesinde kazandığımız zaferlerle Türk milletinin makus talihi değişmiştir. Bugün de gururla müşahede ediyoruz ki ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu sadece bizim için değil bütün mazlum milletler için de rehber olmaya devam etmektedir."

Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler, Atatürk Evi Müzesi'ni gezdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program sunuldu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlendi. Tören, şiirler ve türkülerin okunması ile "10 Kasım Oratoryo"sunun ardından son buldu.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği önündeki anma törenine, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.