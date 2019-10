İSTANBUL - Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı ve geçen günlerde satışa sunulan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında Trabzon'da Trabzonlularla bir araya geldi.



Boyner açıklamasına göre, Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, seçili Boyner mağazalarıyla birlikte Trabzon’da da miniklerin beğenisine sunuldu.



İş birliğinin heyecanını paylaşmak için 24 Ekim’de Forum Trabzon’da Boyner ev sahipliğinde Buse Terim ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Buse Terim, yeni koleksiyonu ile ilgili merak edilenleri paylaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek şunları kaydetti:



"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner’in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu."



Terim ayrıca, "Baby on the Go" patik koleksiyonundan kız ve erkek bebekler için 3’er patik modelini "Boyner X Baby on the Go" adıyla sadece Boyner’e özel olarak hazırladıklarını ve bu iş birliklerinin İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edeceğini dile getirdi.



Öte yandan açıklamaya göre, Buse Terim "X Boyner Çocuk Koleksiyonu", Trabzon’la birlikte İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşuyor.