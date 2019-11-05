Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birincisi

Bursa İl Sağlık Müdürü Akan "Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak birinciliğini korumaktadır." dedi.

Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birincisi
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Isparta Düğün Salonları

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır." dedi.

Akan, Bursa Şehir Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunda farkındalık sağlanması, organ bağışı oranlarının istenilen düzeye getirilmesi ve organ bağışı hakkında doğru bilgileri halka sunabilmek için çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Organ yetmezliğinin önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna işaret eden Akan, "On binlerce hasta, kendilerine bağışlanacak organla yeniden sağlıklı bir hayata dönebilmenin hayalini kurarken, diğer taraftan yoğun bakım ünitelerinde tüm tedavi seçenekleri denenmiş olmasına rağmen binlerce kişi, beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmektedir." diye konuştu.

Akan, 2010'da başlatılan organ bağışı seferberliğinin başarı getirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yüz akı ve gururu olmaya devam eden Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır. Pmp değeri ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Bursa bölgesi, organ bağışında aile izni onayıyla da fark oluşturmaktadır."

Organ bağışı farkındalığı için yapılan çalışmaları anlatan Akan, şöyle devam etti:

"Bölge olarak, 2011'de 4,6 pmp ile Antalya, İzmir ve Ankara'nın ardından dördüncü sırada bulunan Bursa bölgesi, 2012'de 8,8 pmp ile Türkiye birincisi oldu. Bu noktadan sonra bölge olarak Avrupa ortalamasını hedefledik ve 2014'te 10,5 pmp değeri ile Türkiye'de ulaşılan en yüksek rakamına çıktık. Nihayet 2015'te tam bir Türkiye rekoru kırılarak, 15 pmp değerine ulaşıldı ki bu, bir Avrupa ortalamasıdır. Bursa bölgesi, 2016'da kendi rekorunu kırarak, 22 pmp ile Avrupa'nın birçok bölgesini geride bıraktı. İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturalya, Danimarka, Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bölge olarak 2019'un da birincisi durumundayız. Bu çok önemli bir başarı."

Akan, bölgedeki nakil merkezlerinin sayısını artırmayı ve nakil yapan merkez olabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Sıraya girdikten 2,5 ay sonra uygun organ bulundu"

Yaklaşık 9 ay önce karaciğer nakli olan 53 yaşındaki Bülent Özoğlu da 2018'de Hepatit B kaynaklı siroz ve devamında karaciğer kanserine yakalandığını aktardı.

Bunun üzerine Bursa Uludağ Üniversitesinin organ nakli merkezine başvurduğunu ve nakil listesine girdiğini ifade eden Özoğlu, "Gelecek mutlu haberi beklemeye başladım. Bu süreçte çok yoğun duygu fırtınaları yaşanıyor. Korku, endişe, mutluluk gibi karışık duygular. Birçok kez eşime 'Bana bir şey olursa' diye başlayan cümleler kurdum." dedi.

Yıllarca nakil sırası bekleyen ve nakil olamadan hayatını kaybedenleri düşündükçe ne kadar şanslı olduğunu anladığını vurgulayan Özoğlu, "Sıraya girdikten 2,5 ay sonra uygun organ bulundu ve başarılı bir ameliyatla nakil gerçekleşti. Sağlığıma kavuştum ve 3 ay sonra işime devam edebildim." ifadesini kullandı.

Özoğlu, sağlıklı olduğu günlerde bağışçı olmadığına dikkati çekerek, "Bana emanet edilen organa zararlı olabilecek her şeyden uzak duruyorum. Çevreme, arkadaşlarıma kendimi örnek göstererek, bağışçı olmaları ve etrafındakileri bağışçı olmaları konusunda teşvik etmeleri için çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Böbrek nakli olan Suzan Yılmaz da nakilden sonra hayata tutunduğunu, şimdi bir çocuk sahibi olmanın tek hayali olduğunu anlattı.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 65 yaşındaki Recep Mutlu da yaşadığı süreci çevresindekilere anlattığını ve herkesi organ bağışı için teşvik ettiğini vurguladı.

Daha sonra Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından organ nakli koordinatörlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantıya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce il sağlık müdürleri ile sağlık kurumu çalışanları katıldı.

Büşra Nur Özcan

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